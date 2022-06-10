5月稅收2939億年增0.2% 台股量縮證交稅連5黑

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布5月全國賦稅收入為新台幣2939億元、年增0.2%；其中，受台股量縮整理及高基期影響，5月證交稅144億元、年減51.2%，連5黑，創2013年3月以來最大減幅。

展望後續稅收態勢，財政部統計處副處長陳玉豐表示，台股利空烏雲未散，應會繼續影響證交稅表現，但台灣經濟基本面好，因此「不悲觀」；不過，基於穩定物價減徵貨物稅，貨物稅料無法達成預算目標。

財政部今天舉行線上記者會，公布5月全國賦稅收入為2939億元、年增0.2%；今年1至5月全國稅收9118億元、年成長2.1%。陳玉豐表示，5月營業稅和房屋稅創單月新高；前5月的關稅、綜所稅、營業稅、房屋稅和總稅收，則寫歷年同期新高。

檢視5月主要稅目別變動，實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加160億元、綜所稅增加46億元、營所稅增加16億元較多，而證券交易稅減少150億元、貨物稅減少41億元。

營利事業所得稅5月實徵232億元、年增7.2%，陳玉豐指出，主因是結算申報自繳稅額增加；累計前5月實徵393億元、年增1倍，除前項因素外，也因延分期案件繳納稅額增多，以及去年有大額退稅所致。

綜合所得稅方面，5月實徵淨額339億元、年增15.5%，累計前5月實徵1692億元、年增15.4%；陳玉豐表示，主要是薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，房地合一課徵所得稅也有所增加。

營業稅5月實徵1015億元、年增18.7%，累計前5月稅額2658億元，年增8.3%，陳玉豐分析，主因是進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加等2大因素交互影響。

反映台股動能的證交稅再度陷入負成長格局，5月實徵144億元、年減51.2%，累計1至5月稅額為799億元、年減27.2%；陳玉豐指出，主要是上市櫃股票平均每日成交值較去年同期下降所致，但今年前5月實徵799億元依舊是歷年同期次高水準。

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檢視貨物稅，5月實徵128億元，年減24.4%，其中，油氣類減少29.1%，陳玉豐表示，主因為穩定民生物價，調降汽柴油貨物稅所致；車輛類減幅為26.4%，主因則是新車銷售下滑及車輛汰舊換新核退稅額增加；今年前5月貨物稅額為611億元，年減19.7%。

展望未來，陳玉豐說，今年報稅期間展延，綜所稅、營所稅尚未完全入帳，現在較難進行全年預估；台股因通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控衝擊供應鏈等原因，短期將持續震盪，導致證交稅表現趨於黯淡；但後續仍須觀察這些不確定因素盤旋的時間長短，目前對達成預算目標仍持「不悲觀」態度。（編輯：趙蔚蘭）1110610