中油首批碳中和原油抵台 88座大安森林公園1年吸碳量

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（中央社記者張璦台北12日電）中油與亞塞拜然原油供應商啟動進口原油試行碳中和合作案，第一批貨油今天在沙崙港卸畢；約105萬桶原油從開採至卸港，透過碳抵減機制，經國際第三方認證所取得的溫室氣體減量額度，可達約88座大安森林公園一年吸碳量效益。

推動溫室氣體減量已是世界共識，中油今天發布新聞稿指出，與原油供應商亞塞拜然國營石油公司（SOCAR TRADING）成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油由Violando船載運自地中海Ceyhan港啟航，經過約一個月的航程，今天凌晨在沙崙港卸畢。

中油表示，這是台灣首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。

中油進一步說明，此次碳中和原油也獲得瑞士氣候中和商品（Climate Neutral Commodity,CNC）認證，及英國Intertek公證公司的Cradle to Gate原料端碳中和認證。

中油表示，這次SOCAR TRADING公司交運的原油所取得的「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數是自然為本的減碳計畫，該計畫是按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合台灣提出的應對氣候變化、以自然為本的解決方案。

在這批碳中和原油抵台前，中油已與亞塞拜然國營石油公司簽署首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。

中油表示，在開發國內的碳中和商機之餘，會持續關注國際減碳趨勢，今年4月加入由新加坡交易所、星展集團、淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X，成為少數率先加入的台灣企業，關注自然氣候解決方案的國際減碳項目。

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中油董事長李順欽指出，因應淨零碳排要求，中油去年成立「氣侯變遷因應工作小組」，分設低碳發展中心與製程節能中心等兩中心，以 「優油」、「減碳」、「潔能」為三大策略，邁向淨零減碳的可行路徑。

中油表示，在碳捕捉及氫能技術成熟前，將持續透過自願性減碳方式，為地球盡心力，並朝碳中和產品邁進，更進一步展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園的決心。（編輯：林淑媛）1110612