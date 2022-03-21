聯合國秘書長：全世界正夢遊走向氣候災難

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，世界主要經濟體在需要下猛藥大幅減碳時，反而讓二氧化碳汙染增加，導致全世界正「夢遊」走向氣候災難。

他今天在倫敦召開的可持續性會議上表示，把全世界升溫幅度控制在攝氏1.5度內的目標，已經「岌岌可危」。

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC），若要把升溫控制在攝氏1.5度之內，需要在2030年之前達到減少45%碳排放量，並在21世紀中葉達成碳中和。

然而，即使各國遵守最新協議版本的巴黎氣候協定（Paris Agreement），在2030年之前，碳排量仍預估將上升14%。

古特瑞斯在預錄的影片中表示：「問題愈來愈糟。我們正夢遊走向氣候災難。如果我們仍不願意改變，就可以對攝氏1.5度目標說掰掰了。甚至連升溫2度都守不住。」

195國參與的「政府間氣候變遷問題小組」即將召開2週會議，來確認一份指標性報告。報告將提出減少碳汙染以及從空氣中提取二氧化碳的選項。

古特瑞斯表示，各國在疫情後復甦支出的「不公平程度令人震驚」，還錯過了加速轉向乾淨能源的機會。

他並表示，俄羅斯入侵烏克蘭，迫使進口國家倉促尋找俄國石油與天然氣的替代來源，維持對化石燃料的依賴，可能進一步影響遏止氣候變遷行動。

他表示：「各國太專注於立即化石燃料供應缺口，而忽視或違反（氣候）政策。」

古特瑞斯也打破通常不點名個別國家的慣例，指稱澳洲等「少數頑固分子」沒有提出「有意義的」減少碳排近期目標。

他也指出，中國、印度和印尼等「新興經濟體」受限於發展需要和經濟結構，沒有做出類似承諾，尤其在煤炭使用方面。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110321