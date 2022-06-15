鴻海高雄電芯廠動土 劉揚偉：2024年產能達1GWh

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鴻海科技集團15日在高雄舉行「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮，鴻海科技集團董事長劉揚偉（右4）及高雄市長陳其邁（左5）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）鴻海科技集團今天在高雄舉行「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮，董事長劉揚偉說，將投入新台幣60億元，預計2024年達到1GWh產能，供應國產商用車、儲能電芯、電動巴士。

鴻海科技集團台灣電芯研發暨試量產中心位於高雄市和發產業園區，今天在市府前舉行動土典禮，劉揚偉及市長陳其邁、高雄市議會議長曾麗燕等人出席。

劉揚偉表示，將在和發產業園區投入至少60億元，成立電芯研發暨試量產中心，預計2024年量產，產能達1GWh，供應國產商用車、儲能電芯、電動巴士等。

劉揚偉說，希望在台灣打造一條龍電芯產業鏈，會先聚焦磷酸鋰鐵電池，同時研發固態電池。和發產業園區只是鴻海電芯研發的起點，希望將台灣電池產業鏈從上游材料、中游電芯到下游電池包，都能夠在地化做起來。

劉揚偉並指，未來會把高雄建設成鴻海在全球電動車產業布局的重要基地，並打造國家級自駕車聯網試驗場域。同時軟體也是鴻海另一布局核心，會攜手國際大廠，擴大高雄軟體園區規模。

陳其邁表示，鴻海在各領域表現有目共睹，高雄選擇鴻海為合作夥伴，發展智慧城市，利用新科技解決人民生活問題，並成為可輸出的商業或服務模式，市府會跟鴻海一起努力，也感謝鴻海看好高雄，給高雄機會。

鴻海科技集團表示，除和發產業園區電芯基地外，鴻海也將進駐橋頭科學園區，並結合高雄在金屬材料及精密加工等相關產業的基礎，為推動高雄電動車產業鏈，持續提供龐大能量。

鴻海也正在加速規劃智慧城市的完整解決方案，將以高雄為示範場域，投入智慧運輸產業與應用服務，從高雄出發，帶領台灣智慧運輸產業生態系走向國際。（編輯：謝雅竹）1110615