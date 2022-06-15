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力挺中小企業 蔡總統：積極協助轉型升級

2022/6/15 17:47
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）總統蔡英文今天表示，針對這一波受疫情影響的中小企業，政府已將紓困振興貸款期限延長到年底，並提供貸款的利息補貼，協助產業穩定金流，並強調政府會繼續支持中小企業。

蔡總統今天下午出席「全國中小企業總會50周年會員大會暨磐石關懷獎章頒獎典禮」。蔡總統到場後，先為「國家磐石關懷獎章」得獎人佩掛獎章、頒發獎狀，隨後致詞。

蔡總統首先向全國中小企業總會致意，感謝其多年來秉持用心服務的精神，協助政府與中小企業之間的溝通、合作，也配合政府推動各項政策。

蔡總統強調，尤其是在疫情期間，因為有大家和政府一起打拚，台灣經濟才能穩健成長，到今年5月，台灣的出口已經連續23個月正成長，這樣的成果一定要延續下去。

蔡總統指出，面對後疫情時代、國際市場的變化，以及供應鏈的快速重組，政府會持續推動「六大核心戰略產業」、「中小企業加速投資行動方案」，積極協助中小企業的轉型升級。

至於受到這一波疫情影響的中小企業，蔡總統說明，政府已把紓困、振興的貸款期限延長到今年年底，並且提供貸款利息補貼，協助產業穩定金流，一起度過疫情的考驗。

蔡總統說，未來政府會繼續支持中小企業，當大家強而有力的後盾，也要凝聚社會各界的力量，一起來給中小企業最大的支持。（編輯：林興盟）1110615

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