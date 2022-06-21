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台股漲逾260點 盤中衝上15600點

2022/6/21 11:09
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（中央社記者潘智義台北21日電）台股昨天跌深，今天出現反彈，盤中一度大漲264點，達15632點，一舉衝上15600關卡；金融類股漲逾3%，航運、觀光類股漲幅也逾2%。

11時4分止，加權指數來到15619.15點，上漲251.57點，成交值新台幣1290.75億元，8大類股齊揚。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到503元，上漲5元；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到1645元，上揚25元；鴻海來到111.5元，漲2.5元。

電動車題材發酵，汽車股裕隆盤中大漲3.2元，來到48.5元；中華車、三陽、和泰車也同步走揚。

金融股強勢，富邦金、國泰金盤中皆上漲逾4%。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股今天大漲，只是把昨天大跌的補回來，在融資賣壓下，出現跌深反彈，是否真的確立技術面的「反彈」，仍需觀察能否先站上前波低點，5月12日的15616點，3個交易日不破底，指數才算止穩，但目前仍屬築底階段。

吳文彬指出，除了觀察指數之外，台積電能否守穩在500元之上，也是重要指標。（編輯：楊蘭軒）1110621

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