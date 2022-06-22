中保科聚焦智慧建築能源管理系統 看好儲能商機

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（中央社記者潘智義台北22日電）中保科技副董事長林建涵今天表示，看好經濟部將新增新建建築物及既有建築物翻修改建，應設置太陽光電發電設備，今年全力發展智慧建築儲能系統商機。

林建涵透過新聞稿指出，中保科旗下星生方案這1、2年聚焦建築能源管理系統，幫新建築打造能源儲能管理系統，今年更全力發展智慧建築儲能系統商機。

經濟部預告將修正再生能源發展條例部分條文，新增新建建築物及既有建築物翻修改建，應設置太陽光電發電設備，中保科認為，可能需有相關軟硬體配套，像是每套建築裝設太陽能板後，也需搭配裝設儲能設備及智慧能源管理系統讓電力儲能穩定。

林建涵評估，太陽能廠案場過去每年約5至8間左右上下，隨著ESG（環境、社會、公司治理）帶動減碳意識高漲，太陽能新廠紛紛成立，市場案場量大爆發，觀察市場需求量成長3成以上，不少外商能源公司要裝設太陽能設備，都要求必須同步導入大型場域周界管理解決方案。

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中保科技說明，未來無論是建築大樓或是工廠要建設太陽能廠，都要面臨周界管理問題，尤其一些銅價、原物料高漲，電纜偷竊案件頻傳，也帶動這些能源大型案場周界安全解決方案。

中保科強調，中保科技具備一條龍整合平台的能力，可以協助客戶從養地，到建築屋頂綠能的規劃，從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、網路監控系統（NVR）、車牌辨識系統等，在建築物應設置太陽光電發電設備的政策下，搶攻綠能商機。（編輯：張均懋）1110622