遠東新2025年綠色產品占3成 7000坪住宅案今年開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）遠東新今天召開股東會，副董事長席家宜表示，為滿足客戶對於綠色產品的強勁需求，規劃2025年綠色產品占全產品數量比重30%、2030年比重達50%，搶占綠色經濟商機。

遠東新2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣1.94元，股東會通過每股配發配息1.5元。展望今年，董事長徐旭東認為，COVID-19疫情、俄烏戰爭及能源價格高漲為全球帶來挑戰，遠東新會秉持彈性、耐力及永續發展，耕耘循環經濟，發展為綠色行業。

席家宜指出，當前大環境挑戰多，為產業帶來一波強勁淘汰潮，但遠東新具備一貫廠與綠色產品生產鏈優勢，能滿足客戶對於綠色產品的強勁需求。

海外布局方面，遠東新在越南已建置固聚酯粒到短纖、織染、成衣一貫化生產體系，聚酯長纖、再生聚酯新產能將於今年開出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠東新在中國大陸則建置完整聚酯產業鏈，將持續加大包含固聚酯粒、再生聚酯、工業用纖維等擴充專案，且上海廠在疫情期間仍維持6成產能。另外，在美洲投資、當地最大的PTA及PTE一貫化廠也正在興建中。

遠東新在台灣持有57萬坪土地，主要集中在北台灣，遠東新表示，現階段開發重點包含新北市板橋區的「台北遠東通訊園區」，園區內高級住宅大樓專二B預計今年第4季進入銷售階段，總銷售坪數超過7000坪，預料將創造可觀收益；興建中的TPKE研發大樓則由國際知名公司承租，預估隨著各項建案陸續完工，將進一步帶動租金收益。（編輯：張良知）1110630