110年外銷訂單 國內生產比增至48.4%創9年來新高

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）受惠全球景氣復甦、需求回升以及全球供應鏈重組加速，經濟部統計，台灣去年度外銷訂單、國內生產比率提高至48.4%，創下102年以來、9年新高。至於海外生產占比最大的中國及香港生產比，去年度降至42.4%，呈現不增反減格局。

統計處今天發布「外銷訂單海外生產實況調查」，分析110年外銷廠商接自海外訂單生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，今年共計調查2843家，回收樣本2816家，回表率99.1%。

根據調查結果，110年接自海外訂單中，以國內生產比率48.4%最高，較109年上升2.4個百分點，創102年以來、9年新高；次高的是在中國及香港生產占比42.4%，較109年下降3.1個百分點。東協生產占比則居第3，占比3.2%較109年上升0.3個百分點。

統計處說明，在台生產比率提高，主因是受惠全球景氣復甦，終端需求回升，及國際原材物料價格攀升，以國內生產為主的傳統貨品接單大幅成長，且伺服器及網通產品擴大國內生產比重，拉升整體接單的國內生產比。

至於中國及香港生產占比下降，統計處解釋，這是因美中貿易紛爭，以及COVID-19疫情加速全球供應鏈重組，台商逐漸將生產基地移回國內，或擴增中國以外的生產基地。

統計處進一步說，東協生產占比提升，主因是資訊通信產品擴大在東協生產比重，拉高整體接單。

統計處觀察，供應鏈在地化已成趨勢，海外生產貨品於當地銷售占比續升。110年外銷訂單海外生產的貨品銷售流向中，轉銷第三國的69.5%雖仍是最高，但年減0.6個百分點，當地銷售占25.4%，年增1.4個百分點，且自107年起逐年上升。

統計處說明，這顯示廠商布局多元生產基地，就近市場或在地化供應已成趨勢，至於回銷國內僅占5.1%。

此外，110年資料也顯示，在中國及香港生產的外銷訂單，出口至美國比重續降為24%，年減1.7個百分點。

統計處說明，主因是美中貿易及科技紛爭延續，業者積極建置跨國生產基地，將出口美國的貨品，改由國內或其他海外據點生產。

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另外，統計處指出，科技類廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極，調查110年有自行生產的2260家外銷廠商中，有144家進行跨國擴充或新設產線，其中有擴充產線者127家、有新設產線者20家，廠商多選擇在不縮減原有產線下，另擴充或新設產線以增加產能來提升供應鏈競爭力。

若按生產貨品別觀察，資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設比率較高，分別為25.6%、16.3%及14.1%，且皆以擴充產線方式較多，統計處分析，受美中貿易及科技紛爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，廠商為降低生產基地過度集中的風險，進行產線跨國調整。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110630