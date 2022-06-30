6月底4產險RBC恐低於200% 國泰產與中信產啟動增資

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年防疫險理賠已高達新台幣126億元，金管會保險局長施瓊華表示，有4家產險預估6月底RBC（資本適足率）恐觸及200%門檻，其中國泰世紀產險、中信產險母公司均已通過增資計畫以拯救產險RBC。

施瓊華今天在金管會例行記者會表示，12家銷售防疫險業者均已將防疫險對財務影響提報董事會討論因應措施，其中有4家產險預估6月底RBC有可能下滑至觸及200%法定最低門檻。

這4家產險中，已有2家啟動增資相關程序，包含國泰金增資國泰世紀產險100億元、台灣人壽今天董事會通過增資中信產險40億元；另2家產險也已在進行增資評估，應會在下半年完成增資。

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施瓊華說，部分金控旗下產險已承諾會安排相關增資計畫，至於非金控旗下產險，例如和泰產險及新安東京海上產險等，也都有進行相關評估作業。她說，有些公司評估不至於要趕在6月底前啟動增資，會在下半年陸續啟動。

在產險業申請收回特別準備金沖抵損失方面，施瓊華表示，目前國泰世紀產險、兆豐產險已申請收回淨值項下重大事故特別準備金，合計申請收回25.98億元，金管會保險局已予以核准。（編輯：林淑媛）1110630