金管會8月開放申設純網保 富邦金與中信金積極探詢

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今年8月至10月將開放業者申設純網保，目前富邦金及中信金較積極向金管會保險局探詢，均對純網路產險公司較有興趣；市場關注是否有外商壽險探詢純網保，金管會保險局長施瓊華表示「目前尚未接到電話」。

因應金融服務數位發展，為推動創新保險商品研發並滿足消費者多元需求，金管會2021年12月21日拍板開放設立純網路保險公司的政策方向。

金管會保險局長施瓊華今天表示，金管會已完成與純網保申設及經營有關的「保險業設立許可及管理辦法」、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「保險商品銷售前程序作業準則」及「財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法」等4項法規修正，今年6月29日發布施行。

金管會將自今年8月1日至10月31日受理業者申設純網保，受理申請期間截止後，預計審查期間為5個月，審查重點包括5大項，第一是申請者財務能力；第二是發起人、負責人及大股東適格性；第三是營運模式可行性；第四是保險商品創新性；第五是管理機制妥適性。

換言之，業者遞件時，就必須找到異業結盟對象，持股比重、合作業務內容等都必須做好規劃。

施瓊華表示，金管會歡迎具備可行營運模式及創新商品規劃的業者提出申請，期待透過鼓勵新興商業模式及創新科技運用，帶動商品市場創新及產業數位發展，落實普惠金融。

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目前富邦金及中信金較積極向保險局探詢純網保，且因純網路產險較靈活，2大金控均對申設純網產興趣較高。先前傳出有外商壽險對申設純網保也有興趣，施瓊華表示，「目前還沒有接到電話」。

同時，外界關注純網保後續是否會比照純網銀成立審查委員會，施瓊華表示有評估，應會成立委員會，但審查方式可能和純網銀不同，因純網銀有家數限制，但純網保沒有家數限制、甚至可以掛零，因此不一定會採取排順位的方式，保險局著重營運創新模式可行性，及公司是否能在創新模式下持續營運。（編輯：林淑媛）1110630