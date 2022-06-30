股債波動加劇 壽險業前5月淨值蒸發1.07兆

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（中央社記者謝方娪台北30日電）通膨、俄烏戰爭、升息等因素衝擊，國際股市多呈下跌、債券殖利率又大幅彈升，今年截至今年5月底止，壽險業淨值續降至新台幣1兆6472億元，前5月蒸發1.07兆元。

金管會今天公布保險業稅前損益、淨值及避險概況，壽險業今年前5月稅前獲利1695億元，年減525億元、減幅23.6%，因新台幣5月下旬急升，壽險業單月出現大量匯兌損失，單月大虧71億元。

在完全不避險下，今年前5月壽險業累計兌換利益達5766億元，經避險及提存外匯價格變動準備，壽險業仍有190億元匯兌利益，不過單看5月，若完全不避險，壽險業將出現高達1877億元匯兌損失，經避險和收回外匯價格變動準備金，壽險業單月匯兌成本力壓在333億元。

另一方面，截至今年5月底，壽險業淨值降至1兆6472億元，較去年同期減8102億元、減幅33%；與去年底比較，今年前5月淨值更已蒸發1兆750億元。

金管會保險局長施瓊華表示，近期國際股市多呈下跌，再加上美國聯準會（Fed）和央行採取升息措施，債券殖利率彈升，導致壽險業持有金融資產未實現評價損益減少，壽險業淨值因此往下滑落。

不過，施瓊華說，現行保險業資產面採公允價值衡量，負債面採固定利率，待接軌IFRS 17才會以公允價值衡量；但實際上，利率走升時，保險業負債缺口會縮小，即負債面若反映升息，壽險業淨值不會像現在這麼低，且新錢投資報酬率可望拉高，升息對壽險業長期為有利影響。

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外界關注，若壽險業因負債面鎖定、但資產面受股債波動影響驟降，以致淨值比低於法定3%門檻，金管會是否會要求增資，施瓊華說，淨值比要看2期表現，若單看6月底淨值比往下掉，不至於要求增資，若連2期都低於標準，金管會會請業者提改善計畫。

施瓊華表示，屆時業者可說明若資產及負債面均以同一基礎評估的淨值水準，金管會會評估業者實質狀況，若業者是因投資等因素導致淨值比低於標準，金管會就會要求業者改善。（編輯：張均懋）1110630