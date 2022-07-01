長聖6月營收創新高 今年業績可望逐季成長

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）長聖國際生技6月單月合併營收新台幣5510萬元，月增5.40%、年成長49.33%，改寫單月營收新高紀錄，單季營收同創新高；由於細胞委託製造排程到明年3月，長聖看好今年營運將逐季成長。

長聖累計前6個月合併營收2.76億元，年增97.17%；長聖細胞委託製造排程到明年3月，法人預估今年業績將逐季成長。

長聖表示，旗下異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）近日已向美國食品藥物管理局（FDA）以UMSC01申請進行治療多發性硬化症一期及IIa新藥臨床試驗審查（IND）及美國孤兒藥資格認定。

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根據工研院產科國際所報告指出，2019年多發性硬化症藥物全球市場規模約230億美元，預計至2024年將高達297億美元，2019年至2024年複合成長率5.2%。

長聖表示，目前尚無可治癒此病的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，因為神經或髓鞘細胞死亡後無法再生，所以找尋一種可以提供再生新細胞治療方法，長聖持續投入異體新藥研究於未被滿足的醫療需求，搶攻全球百億美元的多發性硬化症市場商機。（編輯：張均懋）1110701