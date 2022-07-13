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台灣經貿考察團疫後首赴瓜地馬拉 促成電動車合作

2022/7/13 14:44（7/13 15:51 更新）
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駐瓜地馬拉大使鄭力城（右1）及瓜國經濟部長羅薩雷斯（左1）見證台灣唐榮公司董事長何義純（左2）與瓜國電動車進口商Luka Electric公司代表（右2）組成策略聯盟。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
駐瓜地馬拉大使鄭力城（右1）及瓜國經濟部長羅薩雷斯（左1）見證台灣唐榮公司董事長何義純（左2）與瓜國電動車進口商Luka Electric公司代表（右2）組成策略聯盟。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台灣經貿商機考察團今天結束在友邦瓜地馬拉的訪問，訪團除拜會瓜國經濟部長、外交部次長等多位高層官員，並舉行「台瓜雙邊經濟聯席會議」，促成疫情發生後雙邊商業領袖首度面對面洽談。

訪團另一重大突破是促成台瓜電動車合作，台商唐榮車輛與瓜商Luka Electric公司、Innovate集團及瓜國米斯科（Mixco）市政府簽署合作備忘錄，台商將提供電動巴士給米斯科往來首都的通勤路線試營運，確立台瓜共同發展電動車計畫的合作基礎。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿指出，「2022中南美友邦經濟合作及商機考察團」7日至13日赴訪瓜地馬拉考察貿易與投資合作商機。訪團由外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、中華民國國際經濟合作協會副理事長洪慶忠率領，成員包括唐榮車輛科技、中華電信等17家廠商代表。

考察團8日上午在駐瓜國大使鄭力城陪同下拜會瓜國外交部次長卡斯蒂約（Giovanni Castillo），並與經濟部長羅薩雷斯（Janio Rosales）工作餐敘，以及獲得瓜國環境部官員、中央銀行貨幣發行局官員、瓜國首都市長等多位政要接待。

考察團同時與瓜國工業協會（CIG）、農工商金融總會（CACIF）、再生能源協會（AGER）、出口業者公會（Agexport）、食品飲料委員會，以及當地公、私立大學洽談拓展各項可能合作。

駐瓜國大使館指出，訪團訪問期間，瓜國農工商金融總會與中華民國國際經濟合作協會舉行第六屆「台瓜雙邊經濟聯席會議」，邀請羅薩雷斯致歡迎詞，會議主題聚焦再生能源、中小企業發展及瓜國疫後復甦「瓜地馬拉永不停止」計畫等。

這次雙邊經濟聯席會議是疫情後兩國商界領袖首次面對面交流，會後為拓展雙邊經貿合作機會，雙方企業界人士舉辦商機媒合會，共進行超過70場貿易洽談。

台瓜2006年簽署自由貿易協定後，雙邊貿易總額年平均成長率達5%，2021年雙邊貿易總額較2006年的數據成長逾75%。今年1月至5月間，與去年同期相較，台灣對瓜國出口成長11%，瓜國對台灣出口亦同步增長55.8%。（編輯：趙蔚蘭）1110713

瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（中）與台灣經貿考察團工作餐會。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（中）與台灣經貿考察團工作餐會。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
唐榮公司董事長何義純（左2）拜會瓜京都會區米斯科市市政府聽取該市簡介當前交通狀況及可能設置之電巴路線。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
唐榮公司董事長何義純（左2）拜會瓜京都會區米斯科市市政府聽取該市簡介當前交通狀況及可能設置之電巴路線。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日
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