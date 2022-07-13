台灣經貿考察團疫後首赴瓜地馬拉 促成電動車合作

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駐瓜地馬拉大使鄭力城（右1）及瓜國經濟部長羅薩雷斯（左1）見證台灣唐榮公司董事長何義純（左2）與瓜國電動車進口商Luka Electric公司代表（右2）組成策略聯盟。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台灣經貿商機考察團今天結束在友邦瓜地馬拉的訪問，訪團除拜會瓜國經濟部長、外交部次長等多位高層官員，並舉行「台瓜雙邊經濟聯席會議」，促成疫情發生後雙邊商業領袖首度面對面洽談。

訪團另一重大突破是促成台瓜電動車合作，台商唐榮車輛與瓜商Luka Electric公司、Innovate集團及瓜國米斯科（Mixco）市政府簽署合作備忘錄，台商將提供電動巴士給米斯科往來首都的通勤路線試營運，確立台瓜共同發展電動車計畫的合作基礎。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿指出，「2022中南美友邦經濟合作及商機考察團」7日至13日赴訪瓜地馬拉考察貿易與投資合作商機。訪團由外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、中華民國國際經濟合作協會副理事長洪慶忠率領，成員包括唐榮車輛科技、中華電信等17家廠商代表。

考察團8日上午在駐瓜國大使鄭力城陪同下拜會瓜國外交部次長卡斯蒂約（Giovanni Castillo），並與經濟部長羅薩雷斯（Janio Rosales）工作餐敘，以及獲得瓜國環境部官員、中央銀行貨幣發行局官員、瓜國首都市長等多位政要接待。

考察團同時與瓜國工業協會（CIG）、農工商金融總會（CACIF）、再生能源協會（AGER）、出口業者公會（Agexport）、食品飲料委員會，以及當地公、私立大學洽談拓展各項可能合作。

駐瓜國大使館指出，訪團訪問期間，瓜國農工商金融總會與中華民國國際經濟合作協會舉行第六屆「台瓜雙邊經濟聯席會議」，邀請羅薩雷斯致歡迎詞，會議主題聚焦再生能源、中小企業發展及瓜國疫後復甦「瓜地馬拉永不停止」計畫等。

這次雙邊經濟聯席會議是疫情後兩國商界領袖首次面對面交流，會後為拓展雙邊經貿合作機會，雙方企業界人士舉辦商機媒合會，共進行超過70場貿易洽談。

台瓜2006年簽署自由貿易協定後，雙邊貿易總額年平均成長率達5%，2021年雙邊貿易總額較2006年的數據成長逾75%。今年1月至5月間，與去年同期相較，台灣對瓜國出口成長11%，瓜國對台灣出口亦同步增長55.8%。（編輯：趙蔚蘭）1110713

瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（中）與台灣經貿考察團工作餐會。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月13日