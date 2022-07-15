LINE首度落地學生提案 助陣台東鐵花商圈創生翻轉

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（中央社記者江明晏台北15日電）LINE每年在台籌辦LINE FRESH，其冠軍隊伍為台東鐵花商圈打造的在地數位創生活動正式開跑，這也是LINE FRESH首次落地學生提案，透過年輕創意以數位翻轉地方創生。

LINE今天發布新聞稿宣布，由LINE FRESH 2021校園競賽冠軍隊伍「雙管齊下」為台東鐵花商圈所打造的在地數位創生活動「音JOY 鐵花尋寶祭」今天正式揭開序幕，整合LINE多項數位服務，提供串連線上與線下的旅遊體驗，邀請旅客在活動期間，以「台東市區鐵花商圈」官方帳號為核心，開啟音樂尋寶旅程。

「音JOY 鐵花尋寶祭」為LINE FRESH校園競賽首次將學生提案落地執行，投入逾新台幣千萬元價值的內部資源、傳承業界實務經驗，協助學生團隊為鐵花商圈建立地方創生新模式。

LINE台灣執行長陳立人分享，「雙管齊下」儘管現階段仍都是學生，卻展現對LINE商業應用的高度理解，精準且富創意的商業企劃串接在地音樂特色與數位服務，讓LINE更確定要進一步投入資源培育年輕人才，提高學生團隊的實務執行能力，將專案實際落地，也為地方創生注入年輕活力與數位創意。

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從2020年起，LINE每年在台籌辦LINE FRESH校園競賽，盼透過企業資源整合、經驗傳承培植新世代人才，協助校園族群發揮無限潛能。在2021年的賽制中將商業企劃結合程式開發，並以協助地方商圈做數位創生為主題，提升案例落地發展的可行性。

2021年冠軍隊伍「雙管齊下」由5名國立政治大學學生所組成，以台東鐵花商圈濃厚音樂藝文氣息為亮點，串聯鐵花商圈商家、鐵花音樂聚落以及LINE的數位社群優勢，共同攜手打造「音JOY 鐵花尋寶祭」期間限定活動，將當地獨特音樂元素帶入年輕世代，邀請旅客藉由LINE數位服務深入體驗當地飲食、旅遊及音樂等各種文化面向。（編輯：翟思嘉）1110715