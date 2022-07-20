預售屋買氣急凍 5月成交5591件較去年底砍半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北20日電）信義房屋統計預售屋實價登錄件數資料指出，去年第4季景氣高峰時，每月揭露的預售件數達1.2萬件，單月成交金額逾新台幣1600億元；不過今年上半年市況明顯降溫，4月跌破8000件，5月僅5591件，較去年第4季減少逾5成。

房地合一稅2.0去年7月上路後，規定預售屋成交資訊應於簽訂買賣契約的即日起30天內辦理申報登錄。根據全國預售屋實價揭露統計，去年第4季每個月的預售屋平均成交價約為1300萬元以上，每月預售件數平均超過1.2萬件。

今年1月到5月，每個月的預售屋平均成交價來到1400萬元以上，但預售件數有下滑趨勢，分別為1月8227件、2月6366件、3月9857件、4月7597件、5月5591件。

觀察六大都會區前5個月預售屋揭露資訊，六都中交易件數最多的是桃園市，為7695件，顯示當地房市交易相對穩定，其次依序為新北市6766件、台中市6508件、台南市3184件、高雄市2704件，至於台北市則以1631件敬陪末座。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，房地合一稅2.0上路後，預售屋交易資料透明化，因此可藉由觀察預售屋交易形況，判斷市場走勢，而根據目前揭露的資訊，這波景氣最熱的時間點落在去年第4季，相較之下，今年329檔期表現不如去年第4季。

曾敬德接受中央社記者電訪時進一步分析，今年上半年預售屋市況不如去年第4季，除了因為市場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散影響，導致預售揭露件數逐漸減少外，中央銀行啟動升息及政府擬禁預售屋換約也是主因之一，尤其是禁預售屋換約，雖然還沒正式上路，但已經讓不少投機性買盤縮手觀望，不敢貿然進場賺價差。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對六都預售屋交易件數，曾敬德受訪時指出，六都中預售屋交易件數多的地區，境內多半有重劃區，至於桃園市預售屋交易件數居六都之冠，除了有重劃區題材外，也因為當地人口結構較年輕，加上雙北地區外溢買盤挹注，帶動當地市況熱絡，處於高檔盤整。

至於敬陪末座的台北市，曾敬德表示，是因為境內新屋稀缺，要靠危老都更供應新建案的速度慢，導致台北市預售屋交易件數不如其他5都。（編輯：楊蘭軒）1110720