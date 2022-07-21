中美晶投資聚焦半導體和能源 台特化擬年底登興櫃

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）太陽能廠中美晶董事長徐秀蘭今天表示，中美晶在轉投資方面主要考量聚焦與綜效，目前聚焦在半導體及能源兩大領域。其中，台特化預計今年底登錄興櫃。

中美晶下午應邀參加櫃買中心線上業績發表會，徐秀蘭指出，中美晶今年6月營收達新台幣72.6億元，創新高，第2季營收首度突破200億元，達202.7億元，連續8季成長。

徐秀蘭特別針對轉投資提出說明，她強調，中美晶投資主要考量聚焦與綜效，目前聚焦半導體及能源領域。其中，在半導體方面，對環球晶持股比重達51.17%、台特化約30.93%、兆遠31.6%、宏捷科27.49%、朋程22.75%及Transphorm約7.07%。

在太陽能方面，中美晶100%持有德國Aleo Solar、菲律賓Sulu Electric Power And Light、台灣旭鑫，及持有加拿大Silfab約15%股權。徐秀蘭說，中美晶在能源相關的投資布局還將擴及智慧電網和儲能。

就應用面，徐秀蘭表示，中美晶透過轉投資將布局包括低軌衛星、大型基地站、手機、逆變器、電動車及充電樁等。

其中，台特化主要供應半導體先進製程所需的矽乙烷、矽丙烷等特殊氣體，徐秀蘭說，台特化預計年底登錄興櫃交易，並朝上市（櫃）邁進。

至於兆遠，徐秀蘭表示，兆遠上半年營運受俄烏戰爭及手機市況不理想影響，隨著8月即將結束虧損最大的藍寶石業務，預期下半年營收可能下滑，不過虧損可望收斂。

徐秀蘭說，中美晶集團仍會支持兆遠，期待手機景氣回穩，兆遠營運能夠趨於穩定；至於持股則會依照法令規定辦理。

關於砷化鎵代工廠宏捷科，中美晶企業發展副總經理李崇偉表示，中美晶合併營收將於7月納入宏捷科業績，短期宏捷科營運受到手機市況不佳影響，不過與集團成員有技術交流，開發新產品，可望會有突破。（編輯：黃國倫）1110721