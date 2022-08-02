其陽上半年每股賺1.08元 近5年新高

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（中央社記者吳家豪台北2日電）佳世達集團旗下工業電腦廠其陽今天公布上半年財報，每股稅後盈餘達新台幣1.08元，年增8.8倍，創近5年新高，也超越過去5年來的全年水準。

其陽另公布7月合併營收1.99億元，月減17.39%，年增10.33%；累計今年前7個月合併營收約13億元，較去年同期成長48.37%。

其陽董事長李昌鴻透過新聞稿表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，企業面臨原物料短缺的嚴峻挑戰，也考驗與磨練企業的供應鏈管理能力。其陽在母公司友通及佳世達的協助下，展現佳世達聯合艦隊在整合供應鏈及穩定出貨的綜效。

展望下半年，其陽指出，網通市場需求依舊強勁，將落實庫存調控並強化歐美及亞太客戶服務能量，以降低缺料與封控的不穩定因素，滿足客戶出貨需求，謹慎樂觀看待整體營運。

此外，友通公布7月合併營收約14.55億元，月增6.01%，年增19.22%；累計今年前7個月合併營收91.78億元，較去年同期成長41.21%。（編輯：黃國倫）1110802