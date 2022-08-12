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自行車雙雄上半年獲利佳 巨大、美利達股價不同調

2022/8/12 13:00
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（中央社記者潘智義台北12日電）自行車雙雄上半年獲利佳，巨大上半年每股稅後盈餘新台幣9.66元，美利達每股稅後盈餘7.22元，創同期新高，但今天盤中巨大股價小漲，美利達重挫6.66%。

巨大早盤一度小跌，隨後翻紅，盤中最高來到268元，上漲1.9%，但美利達盤中來到217元，重挫6.66%。

法人指出，美利達盤中股價重挫，或與業外收益減少有關。

受惠高級自行車、電動自行車需求暢旺，以及匯兌收益，美利達工業11日公布上半年稅後淨利21.86億元，年增3%，每股稅後盈餘7.22元，再創同期新高。

美利達指出，今年上半年合併營收達169億元，續創同期新高，年增10.8%；本業毛利率提升至31.8%。

巨大日前公布財報指出，雖然全球通膨加劇，俄烏戰爭未歇，上半年合併營收450.1億元，創同期新高，年增7.2%；稅後淨利36.2億元，年增2.1%，每股稅後盈餘9.66元。

巨大指出，目前歐美市場通路存貨已漸漸回補，中低階存貨充足，但高階產品仍供不應求，從剛結束的2022環法賽可看出自行車運動熱度不減；因此自行車產業仍充滿無限商機。（編輯：趙蔚蘭）1110812

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