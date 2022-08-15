台美貿易倡議談判近日啟動 年底將有小範圍成果[影]

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台美將在近日啟動21世紀貿易倡議談判，政務委員鄧振中15日表示，預期年底會有小範圍成果。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北15日）台美將在近日啟動21世紀貿易倡議談判，政務委員鄧振中今天表示，台美步調一致且溝通順暢，預期年底會有小範圍成果，明年希望完成談判；面對中國小動作頻頻干擾，他強調，自身談判進度維持才是重點。

台美6月1日啟動 21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 ，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。

行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，談及目前進度。

鄧振中表示，自從和美國決定共同啟動貿易倡議，過去兩個月以來進度良好，未來幾天就會開始啟動談判，擬定具體工作計畫，包含在哪一天、何處安排雙邊人員見面，組織談判議題，「美方很有誠意」，預期年底將有小範圍成果出爐，「到明年希望把事情通通完成」。

他說，過去都是「美方要求台灣做這、做那」，希望台灣尊重智財權、開放服務業等，這次是對等談判，將來簽訂條文都會彼此拘束，態勢不同，不再是台灣單邊承擔許多義務，終極目標是簽訂自由貿易協定（FTA）。

針對中共當局是否派人干擾台美倡議進展，鄧振中回應，台灣與美國做法、步調一致，且溝通順暢，中國的確常常發布「不一樣看法」的新聞稿，或者有其他小動作，「但我們自己進度能維持才是重點」，與所有貿易夥伴建立好關係，讓企業界能出口、投資，「它（中國）干擾歸干擾」，相信多數情況，台灣都可面對處理。

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鄧振中表示，從6月至今，因牽涉議題很多，各單位已進行好幾輪內部會議，準備狀況良好，但不可否認，美國國際經驗較台灣多，包含參加20國集團（G20）、經濟合作暨發展組織（OECD）等多個組織，台灣因中國因素無法參與，美方在這方面較有優勢，台灣優勢在於了解印太區域。

至於貿易談判難免產生市場受害者、利益衝突者，如何化解？鄧振中表示，第一，將執行期間拉長、建立義務調適期；第二，用其他方法補償損失企業。他也說，11個議題同步進行，對兩國政府都是太大負擔，將先集中精神挑3、4個議題先談判，過程中先簽雙邊貿易協定（BTA），最後再簽FTA。（編輯：張均懋）1110815