3連霸彩券發行機構 中信銀允挹注資源執行社福政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）中信銀今天第3度獲財政部指定為公益彩券發行機構，每年提供新台幣27億元公益彩券回饋金。中信銀指出，未來10年將讓公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策。

中信銀行參與第5屆公益彩券發行機構甄選，今天再次獲財政部指定為公益彩券發行機構，發行期間為10年，期間自2024年1月1日到2033年12月31日。

中信銀晚間發布新聞稿指出，未來10年預估公益彩券銷售總額1兆2800億元，平均每年新台幣1280億元，10年可創造彩券盈餘2985億元、彩券回饋金270億元、中獎稅收409億元，合計約3664億元。

中信金控暨中國信託銀行行政長高人傑表示，中信銀再次獲選公益彩券發行機構，感謝主管機關及所有民眾對中國信託及委託經營單位台灣彩券公司的肯定；未來10年中信銀行與台灣彩券將以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業機會並提昇生活品質。

高人傑指出，中信銀自2006年爭取第3屆公益彩券發行權時，就是抱持回饋社會的理念參與競標，未來中信銀行仍秉持初衷，不論彩券盈虧，每年都將回饋政府27億元，作為社會福利及各項公益之用。此外，第5屆發行10年共提供6億700萬元用於經銷商照顧、1億5000萬元經費用於公益彩券形象建立及健全彩券市場。

中信銀行發行公益彩券邁入第16年，過去15年來因為彩券相關收益，包括公益盈餘、回饋金及獎金稅收，共計挹注政府5041億元，平均每年約有336億元。

公益彩券從1999年發行至今將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行，第3屆及第4屆均由中信銀得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止。（編輯：楊蘭軒）1110815