投資人憂美國升息力道不變 亞股大多收低

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（中央社香港22日綜合外電報導）由於投資人對美國升息的疑慮再起，擔心聯邦準備理事會（Fed）為了對抗控制不住的通貨膨脹，而打算繼續積極升息，亞洲股市今天大多收跌。

法新社報導，眾人目光如今聚焦即將在美國懷俄明州傑克森霍爾登場、俗稱全球中央銀行年會的年度傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium），聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在26日發表演說，投資人準備從中推敲聯準會接下來行動。

聯準會先前連續2度大幅升息各75個基點（3碼），如今鑒於物價回落及出現經濟成長減緩跡象，使得市場人士期待，央行官員將緩和貨幣緊縮力道，甚至可能在明年降息。全球股市一度因此受激勵勁揚。

然而最近幾週，這樣的樂觀情緒慢慢降溫，因為包括鮑爾在內的聯準會官員陸續提醒說，距離戰勝通膨仍然遙遠，尤其考量到美國就業市場仍具有韌性。

巴克萊（Barclays）分析師密勒（Jonathan Millar）認為，鮑爾本週演說不太可能釋出減緩升息速度的訊號。他說，「我們至今聽到鮑爾所言，都暗示他們（聯準會官員）若要從積極升息立場轉換」到25個基點，「門檻相當高」。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）也表示，鮑爾很可能在傑克森霍爾說「我們雖然或許接近當前緊縮循環開端的尾聲，但距離（循環）結束還有一段長路」。

美國股市3大指數上週五收盤全數下跌，亞洲股市今天大多跟進。東京股市收低0.5%，香港股市收跌0.6%，雪梨、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收黑。

不過，上海股市今天收盤上漲0.6%，利多來自中國央行調降主要貸款利率來振興全球第2大經濟體。新加坡和威靈頓股市也皆收紅。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110822