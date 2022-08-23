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升息憂慮再起 美股道瓊大跌643點兩個多月來最慘

2022/8/23 06:11（8/23 06:21 更新）
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美國股市22日大跌，道瓊工業指數重挫643點，標準普爾500指數跌逾2%，創兩個多月來最糟表現。圖為紐約證券交易所外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月23日
美國股市22日大跌，道瓊工業指數重挫643點，標準普爾500指數跌逾2%，創兩個多月來最糟表現。圖為紐約證券交易所外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月23日
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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美股今天大跌，道瓊指數重挫643點，創兩個多月來最糟表現。聯準會主席鮑爾本週稍晚發表演說前，投資人對聯準會積極升息抗通膨的憂慮再起，美股暑期反彈氣勢為之一挫。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場大跌643.13點，跌幅1.91%，收在33063.61點。標準普爾500指數下挫90.49點，跌幅2.14%，收在4137.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫323.64點，跌幅2.55%，收12381.57點。

道瓊指數與標普500指數都創下6月16日以來最糟單日表現。

美國通貨膨脹接近40年高點，聯邦準備理事會（Fed）為恢復物價穩定而積極緊縮貨幣政策，今年已4度升息，衝擊股市行情。

鮑爾（Jerome Powell）預定26日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，投資人繃緊神經，聯準會決策動向與經濟前景重回市場焦點。

今天標普500指數11大類股全面收黑，非必需消費、科技族群表現最糟，跌幅都達2.8%左右。

科技權值股走勢低迷。亞馬遜（Amazon.com）下跌3.6%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過2.9%，蘋果（Apple）股價下挫2.3%。

影音串流巨擘Netflix投資評等遭投資研究公司CFRA調降至「賣出」，股價跌逾6%。

費城半導體指數大跌109.97點，跌幅3.72%，收在2843.37點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾2.2%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）跌幅分別接近4.6%、3.2%。

全球最大院線業者AMC股價崩跌近42%，受累競爭對手帝王（Regal）母公司電影世界集團（Cineworld）陷入財務危機，不排除聲請破產。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，標普500指數上半年跌逾20%，創1970年以來最糟上半年表現。邁入7月後，投資人寄望通膨達頂峰可讓聯準會放慢升息步調，加上企業獲利穩健、經濟衰退憂慮緩和，美股自谷底反彈，標普500指數一度拉出週線連4紅。

但這波漲勢上週踩煞車，標普500指數單週下跌1.2%，那斯達克指數同期跌幅達2.6%，反映投資人信心不足。

聯準會6月、7月各升息3碼（0.75個百分點），市場分析師預期聯準會官員9月20日至21日集會後將宣布升息2碼。

但期貨市場行情顯示，預期聯準會9月升息2碼和3碼的投資人各半。部分投資人憂心，9月上旬公布的就業報告如顯示勞動市場持續旺盛，將讓聯準會有積極升息的理由，但利率走升恐導致企業與消費者縮減支出，連帶影響經濟與企業獲利前景。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天竄升15%，衝上近3週來最高的23.8。

此外，美國公債價格下跌，具指標地位的10年期券種殖利率升破3%關卡，為一個月來首見。美債殖利率走升通常不利於科技與成長型股票表現，充分反映在今天盤勢上。（編輯：陳彥鈞）1110823

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