富強鑫新廠明年首季量產 車用訂單能見度佳

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）塑膠射出機廠富強鑫布局中國電動車市場，寧波杭州灣新廠預計今年底完工，2023年第1季起逐步量產，目前車用零配件訂單能見度可到明年第2季。

富強鑫今天下午發布新聞稿指出，看好中國電動車市場發展前景，以及輕量化、節能減碳、智慧智造等技術需求，積極布局塑膠射出成型解決方案；富強鑫2019年斥資新台幣12億元，在中國杭州灣增設新廠，預計今年底前完工，規劃明年第1季起逐步量產。

富強鑫表示，杭州灣新廠土地面積6萬6990平方公尺，廠房面積9萬7792平方公尺，未來最大產能是原有寧波和東莞兩廠倍增，有助擴大「大型多色機」與「超大型兩板機」接單動能。

車用零配件產業占富強鑫營收比重提高，今年上半年相關營收比重增加至6成，主要受惠電動車市場規模放大，帶動富強鑫主要客戶。

法人指出，富強鑫在車用零配件客戶包括車廠特斯拉（Tesla）、比亞迪、上汽、廣汽；以及汽車零配件廠英利-KY、車燈大廠堤維西等，客戶擴產帶動富強鑫多色塑膠射出成型機出貨。

觀察目前在手訂單，富強鑫指出，車用零配件訂單能見度可到明年第2季，拉貨動能以多色機為主，有助提升台灣、東莞、寧波3個廠區的稼動率。

富強鑫今年前7月自結合併營收新台幣27.03億元、年增10.02%，由於多色機技術難度與複雜度較高，毛利率優於一般機，富強鑫上半年毛利率26.29%，較去年同期增加2.21個百分點；上半年稅後獲利9614萬元，每股基本純益0.65元，上半年獲利已達去年全年獲利比重逾8成。（編輯：張良知）1110823