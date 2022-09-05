台股紅翻黑震盪逾百點 14700點多空交戰

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（中央社記者潘智義台北5日電）美股齊跌，但台股今天早盤逆勢上揚，一度站上14700點之上，只是隨後指數一路殺低翻黑，指數在平盤上下震盪逾百點。

11時15分止，加權指數來到14665.32點，跌7.72點，成交值新台幣1232.81億元，8大類股漲跌互見，泥窯、紡織類股最強，機電類股由紅翻黑。

晶圓代工龍頭台積電盤中最高來到488元，上漲3元，但隨後一度翻黑；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到1975元，漲25元後，同樣翻黑來到1920元，下挫30元；鴻海則小漲1元，來到108.5元後，盤中回到平盤107.5元。

生技股當中，醣聯盤中來到44.1元，東生華51.9元、濟生28.15元都是漲停價。

貨櫃三雄長榮減資，明天為最後交易日，盤中股價走勢不強，但都在平盤之上；陽明、萬海則多在平盤之下。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，除長假效應之外，因多空對峙，二線晶圓廠股價下挫，短線以個股表現為主，尤其長榮辦理減資，內資撤出轉往生技股，櫃買市場的生技股與電子紙股表現較強。

吳文彬指出，本週的蘋果新機發表、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）後續言論、俄羅斯對歐天然氣供應政策、美國消費者物價指數（CPI）都是近期觀察重要指標，但美聯準會今年內再升息幅度應分別是3碼（1碼為0.25個百分點）、2碼、1碼的可能較高，而美股再重挫的機率應該也不高。

他認為，台股量縮跌不下去，9月除了等聯準會升息，也可搶搭投信做帳行情，台積電有政策護盤，但聯電相對較弱，可先留意8月營收創高個股，車用、工業電腦族群都可留意。

在長假效應下，吳文彬認為，若台股短線守穩8月4日低點14545點，則不至於回測7月13日的13928點，短線可望在14500點至15000點區間整理。（編輯：楊凱翔）1110905