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台股重挫267點退守14400點 台積電下跌16.5元

2022/9/7 13:42（9/7 14:08 更新）
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台股7日表現疲弱，終場下跌267.15點，收在14410.05點。（中央社檔案照片）
台股7日表現疲弱，終場下跌267.15點，收在14410.05點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北7日電）台股今天開低走低，終場下跌267.15點，勉強守住14400點。包括傳統產業、電子及金融類股全面下挫。

台股加權指數收14410.05在點，下跌267.15點，跌幅1.82%，成交值新台幣1803.99億元。

蘋果（Apple）即將發表新機，光學鏡頭供應商大立光在市場資金湧入推升下，股價收復2000元關卡，攀高至2005元，上漲75元。股后信驊也有不錯表現，上揚45元，收在1870元。

台積電表現相對疲弱，下跌16.5元，收在472.5元，市值縮水4278億元，降至12.25兆元，影響指數137點。鴻海及聯發科等權值股也紛紛走跌，影響整體電子類股指數下挫逾2%。

新光鋼及新鋼在8月營收攀升激勵下，分別上揚1.68%及3.94%，不過，中鋼、豐興同步走跌，整體鋼鐵類股指數仍下跌逾1%。

其餘傳統產同步下挫，包括塑膠、造紙、橡膠、汽車及航運類股指數下跌逾1%。金融類股指數也下跌逾1.8%。

北極星藥業-KY持續跌停，達177元，寶齡富錦及亞諾法等也紛紛走跌，影響整體生技類股指數下挫達2.7%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國公債殖利率攀升，美元走強、亞幣走弱，加上中秋節前觀望氣氛濃厚，台股今天出現較大幅度回檔，預期短期可能維持震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1110907

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