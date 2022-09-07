台股重挫267點退守14400點 台積電下跌16.5元

（中央社記者張建中台北7日電）台股今天開低走低，終場下跌267.15點，勉強守住14400點。包括傳統產業、電子及金融類股全面下挫。



台股加權指數收14410.05在點，下跌267.15點，跌幅1.82%，成交值新台幣1803.99億元。



蘋果（Apple）即將發表新機，光學鏡頭供應商大立光在市場資金湧入推升下，股價收復2000元關卡，攀高至2005元，上漲75元。股后信驊也有不錯表現，上揚45元，收在1870元。



台積電表現相對疲弱，下跌16.5元，收在472.5元，市值縮水4278億元，降至12.25兆元，影響指數137點。鴻海及聯發科等權值股也紛紛走跌，影響整體電子類股指數下挫逾2%。



新光鋼及新鋼在8月營收攀升激勵下，分別上揚1.68%及3.94%，不過，中鋼、豐興同步走跌，整體鋼鐵類股指數仍下跌逾1%。



其餘傳統產同步下挫，包括塑膠、造紙、橡膠、汽車及航運類股指數下跌逾1%。金融類股指數也下跌逾1.8%。



北極星藥業-KY持續跌停，達177元，寶齡富錦及亞諾法等也紛紛走跌，影響整體生技類股指數下挫達2.7%。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國公債殖利率攀升，美元走強、亞幣走弱，加上中秋節前觀望氣氛濃厚，台股今天出現較大幅度回檔，預期短期可能維持震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1110907