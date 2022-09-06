金管會：緊盯總體經濟及台股表現 必要時救市

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外資今年前8月賣超台股破兆元並連3月呈現淨匯出，金管會6日重申台股基本面仍穩健，將持續關注總體經濟及台股表現。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北6日電）外資今年前8月賣超台股破兆元並連3月呈現淨匯出，金管會今天重申台股基本面仍穩健，金管會將持續關注總體經濟及台股表現，必要時採取相應穩定股市措施。

美國鷹派升息，台美利差持續擴大，金管會最新統計揭露，整體外資8月持續淨匯出54.541億美元，外資已連3月淨匯出，合計130.662億美元，累計今年前8月外資淨匯出167.03億美元，今年前8月整體外資合計從台股提款破兆元、達新台幣1兆70億元。

金管會今天公布，上市櫃公司7月營收達3.45兆元，較去年同期增加6.73%，前7月營收達24.06兆元，較去年同期成長10.41%；7月底台股本益比為10.92倍，現金殖利率4.71%，加計股票股利高達4.89%。

金管會證期局副局長高晶萍表示，相關數據均顯示台股基本面仍穩健，金管會先前鼓勵上市櫃公司適時執行庫藏股，截至9月5日止，上市櫃公司執行庫藏股共89件，其中有30件仍在執行中，預計最大可買回金額達149.16億元。

高晶萍說，金管會已督促證交所及櫃買中心發布新聞稿提醒投資人，應審慎理性看待近期股市行情變化，多關注上市櫃公司基本面資訊、市場交易變化並控管風險。

她指出，近期全球通膨升溫、美國聯準會（Fed）升息及地緣政治動盪等不確定因素影響，全球股市波動相對劇烈，但長線仍建議投資人回歸基本面，金管會將持續注意總體經濟和台股表現，必要時採取相應穩定措施。（編輯：潘羿菁）1110906