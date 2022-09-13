電子領軍 台股蓄勢攻萬五

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股加權指數13日盤中一度上漲超過140點，突破14900點關卡，最高至14949.56點，持續挑戰萬五。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）投資人預期通貨膨脹降溫，美股收高，帶動台股今天開高，電子及航運股齊揚，金融及鋼鐵股走弱，權值股台積電重返季線，加權指數盤中一度上漲超過140點，突破14900點關卡，最高至14949.56點，持續挑戰萬五。

至10時31分左右，台股加權指數來到14908.48點，上漲101.05點，漲幅0.67%，成交值新台幣985.14億元。電子股漲1.01%，金融股跌0.07%。

電子權值股台積電今天股價持續走高，早盤達新台幣495元，重登493元季線之上，上漲8.5元；鴻海盤中最高110.5元，上漲2元。

元宇宙概念股威盛盤中高點至90.2元，漲幅逾3%；宏達電最高64.4元，漲幅約1.7%。

航運貨櫃股陽明漲幅超過1%，高點至72.5元；萬海漲幅近2%，盤中最高78.8元。（編輯：楊蘭軒）1110913