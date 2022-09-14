電信頻寬超標爭議 中華電：應繳回重新釋出

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電信產業近期重大合併案引發頻寬超標爭議，中華電信董事長謝繼茂（左）、總經理郭水義（右）14日受訪呼籲，頻寬超標最少釋照單位（10MHz）的業者應繳回、重新釋出，最能促進頻寬的有效運用。中央社記者吳家豪攝 111年9月14日

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（中央社記者吳家豪台北14日電）電信業者台灣大哥大合併台灣之星後，1GHz以下頻寬將有超標疑慮。中華電信董事長謝繼茂今天呼籲，頻寬超標最少釋照單位（10MHz）的業者應繳回、重新拍賣釋出，最能促進頻寬的有效運用。

電信產業近期有兩項重大合併案，分別為台灣大併購台灣之星，以及遠傳電信併購亞太電信，目前仍待國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會審議通過。

按照法規，電信事業實際可使用合計頻寬不得超過1/3上限。台灣大與台灣之星合併後，1GHz以下頻寬合計將達60MHz ，比1/3的法定上限多出10MHz；這部分該繳回、釋出或視為例外情況，引發各界討論。

謝繼茂今天出席媒體交流會表示，中華電信對於法遵非常重視，如果頻寬超標達到釋照最小單位，應該繳回、重新釋出，希望政府公正執法，處事合乎法、理、情，才符合政府施政的信賴保護原則。

謝繼茂直言，「大家都是電信業者，都是在賽局裡面打球的選手，更希望裁判公正執法，不會因為某家業者衣服比較漂亮，就做出不適當的裁決。」

由於1GHz以下低頻段在穿透性及繞射能力相對其他頻段強，所需建置的基地台數量較少，謝繼茂表示，若1GHz以下頻寬10MHz繳回再釋出，中華電信會全力爭取，「放在我們家裡會當寶貝，好好運用」。

他說，過去電信業即使有合併案例，也遵守可使用頻寬不得超過1/3規定，以民國104年亞太與國碁的合併案及111年亞太的低頻頻段轉讓交易案為例，皆是遵守法規的案例；不能因為有人有不同說法，就改變遊戲規則，否則遵守法遵的業者「情何以堪」。

中華電信指出，以台灣大合併台灣之星為例，6GHz以下總頻寬由170MHz增加至270MHz，大幅增加約6成；用戶數由710萬增加為980萬，增幅約4成。這代表台灣大將有比合併前更充裕的頻寬條件來提供服務，沒有理由再要求主管機關允許其頻寬超標。

中華電信表示，遠傳與亞太合併案也存在28GHz頻段超頻160MHz的問題，若此時合併案申請人全部要求依無線電頻率使用管理辦法第12條第4項第2款，以電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化，而將其合計頻寬直接排除該條第1項的限制，猶如將例外規定當成合併案「帝王條款」，將超頻就地合法化，極不合理。

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謝繼茂說，自民國102年起4G、5G行動寬頻業務的4次競標，皆以「公開拍賣、頻寬上限1/3」的規則來維持市場的公平競爭機制，總標金高達新台幣3170億元以上，這個金額超過所有電信業者的實收資本額約2500億元，也超過台灣電信服務年營收約2800億元，足見頻寬絕對是影響行動通信發展與競爭的最關鍵基礎資源。

謝繼茂認為，本次合併案頻寬超標應予嚴肅處理，超頻達最小釋照單位者應繳回，再依拍賣機制重新分配，透過公開、公平、公正的規則，以市場機制為依歸，讓最能發揮效益的業者取得頻寬資源，才是最能促進頻寬有效運用的方式。（編輯：張良知）1110914