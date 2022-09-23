台銀26日起調升存款利率 1年期定儲機動利率達1.34%

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（中央社記者張璦台北23日電）央行22日宣布升息半碼，國銀龍頭台灣銀行今天表示，自26日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.34%，央行從3月起連3升，民眾若存新台幣100萬元，比起升息前，一年利息將增加大約5000元。

中央銀行22日舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，升息幅度為半碼（0.125個百分點）。

央行升息意味著銀行將調整存、放款利率，台灣銀行今天率先公告調整後的牌告利率，26日起適用，各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06至0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.08至0.125個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.215%，調整為1.34%，足額反映央行本次升息幅度。

央行3月、6月共升息1.5碼，台銀1年期定儲機動利率從0.84%升至1.215%，也就是說，民眾存款100萬元，存一年期間的利息為約1萬2150元，到期後本利和比升息前多了約3750元。

如今央行再升息半碼，台銀1年期定儲機動利率升至1.34%%，存款100萬元的話，一年利息來到約1萬3400元；換言之，央行利率今年連3升、調高幅度共2碼後，比起升息前，民眾一年可增加大約5000元的利息收入。

此外，台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.375%、1.41%，足額反映央行升息半碼。（編輯：潘羿菁）1110923