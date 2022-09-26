金管會推氣候變遷壓力測試 銀行保險業明年先行

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會今天公布綠色金融行動方案3.0，預計將推動金融業辦理氣候變遷壓力測試，銀行及保險業將在2023年12月辦理壓力測試，證券期貨投信業將在2025年12月前辦理壓力測試。

拚2050淨零轉型，金管會主委黃天牧今天率各局處官員舉行線上記者會，正式啟動「綠色金融行動方案3.0」。其中，金管會將推動金融業辦理氣候變遷壓力測試，因應各業別特性不同，銀行保險業將於2023年12月辦理壓力測試，證券期貨投信業將於2025年12月前辦理壓力測試。

金管會銀行局長莊琇媛指出，目前各國監理機關都還在發展氣候風險壓力測試中，金管會先前和各國監理機關交換意見，國際共同看法認為目前進行的氣候風險壓力測試將放在第二支柱監理審查原則下，作為輔佐銀行進行氣候風險管理的參考，暫時沒有納入第一支柱，即不會有未通過測試的最低資本要求，金管會也將依循各國看法辦理。

金管會綜合規劃處長胡則華提到，金融業者認為台灣推動綠色金融共面臨5大挑戰，將作為綠色金融行動方案3.0研議精進的方向。

金融業者提到最大的挑戰是碳盤查資訊還不充足，尤其以非上市櫃公司資料不足最嚴重；第二是國內金融機構行業特性與規模大小不同，齊頭式管理有難度；第三是綠色及永續概念未能明確化；第四是金融業需要更細緻且易於取得的氣候及ESG資料；第五是永續金融專業人才不足。

胡則華指出，市場上有越來越多標榜「綠色金融」的商品，金融業者擔心有時很難判斷商品到底是不是真的綠色，有些金融機構在綠色商品做得比較好，會認為現在有「劣幣驅逐良幣」的狀況。

在氣候及ESG資料取得上，金融業者也坦言遇到困難，胡則華說，有些金融機構會自行找資料機構協助，不過即便拿到一家資料機構提供的資訊，仍很難和其他機構或部會提供的資訊進行交叉比對，業者希望能由公部門或真正公正第三方機構出面為市場提供可信任的數據來源。

金管會今天公布「綠色金融行動方案3.0」，將在布局、資金、資料、培力及生態系5大推動面向下，推行26項具體措施，其中即包含訂定金融業揭露及查證碳排放的時程規劃、建置企業ESG資料平台、強化金融業董事、高階主管及一般職員永續金融相關訓練、規劃永續金融相關證照等。（編輯：趙蔚蘭）1110926