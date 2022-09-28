歐盟對台半導體興趣濃 經部：樂見企業鏈結國際

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（中央社記者曾智怡台北28日電）「2022投資歐盟論壇」將於10月25日舉行，經濟部次長陳正祺今天出席記者會表示，疫後全球意識到半導體穩定供給重要性，據他掌握，歐盟各國已有和台灣企業接觸，從政府角度也樂見企業鏈結國際，組成信任夥伴關係，促進商業運作。

歐洲經貿辦事處下午舉辦「2022投資歐盟論壇」活動記者會，陳正祺致詞表示，歐盟是台灣第4大貿易夥伴，雙邊貿易額已達687億美元，與2020年相比成長逾30%；歐洲也是台灣最大外資來源國，累計超過600億美元，尤其近幾年有重大成長，看見巨大潛力與商機。

他指出，近期因地緣政治、疫情、俄國侵略烏克蘭因素，政府支持廠商分散投資，如台商從中國回流台灣，或赴東南亞、歐洲、日本等地投資，「到歐洲也是非常重要方向」，因雙邊皆支持民主、人權、法治，更是自由經濟夥伴，注重供應鏈價值。

再者，歐盟在綠能轉型是世界先行者，淨零碳排也是台灣重要政策之一，政府更提供中東歐投資基金與融資基金，希望藉由兩基金點火，協助業者至歐洲投資。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫致詞指出，歐盟擁有4.5億消費者，是一個龐大且值得信賴的市場，希望看到愈來愈多台灣企業前往歐洲投資，讓歐洲看見台灣；他也說，疫情之下，全球供應鏈越趨複雜，歐盟絕對是台灣值得信賴且理念相近的商業夥伴。

媒體問及歐盟對台灣半導體有強烈興趣，近期雙邊是否有任何相關對話交流。陳正祺回應，台灣半導體是屬於全球供應鏈關鍵一環，IC設計、設備、材料、封裝組裝各環節，來自美國、歐盟、日本、台灣、東南亞等，在此狀態之下，尤其疫後全球意識到半導體如此重要，須確保足夠供給，因此需要相關對話與討論，以避免半導體供給中斷。

他進一步說，根據掌握，歐盟各國已有和台灣企業接觸，從政府角度也樂見企業鏈結國際，組成信任的夥伴關係，產出良好商業模型，促進商業運作。

針對歐洲能源危機對台影響，高哲夫說，後戰爭時代世界正在轉型，「混亂之中我們都在看誰是真盟友」，並聚焦增加供應鏈韌性，這對台灣來說是機會，台灣應努力加大在歐投資，取得更多信任。

「2022投資歐盟論壇」將於10月25日舉行，以歐盟綠色新政下攜手台歐企業共創2050綠色未來為主題，聚焦電動車、資通訊產業等。（編輯：張均懋）1110928