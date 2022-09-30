更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北溪天然氣估10/2前漏盡 不致對氣候重大衝擊
首頁 / 產經

美商務部長：估計晶片法催生10至15家新半導體廠

2022/9/30 14:38（9/30 14:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國商務部長雷蒙多表示，她估計美國最近通過的晶片法將能帶動在美國建造約10至15座新的半導體廠。（路透社）
美國商務部長雷蒙多表示，她估計美國最近通過的晶片法將能帶動在美國建造約10至15座新的半導體廠。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她估計美國最近通過的晶片法將能帶動在美國建造約10至15座新的半導體廠。雷蒙多是提高美國對中國技術競爭力的負責人。

彭博（Bloomberg）報導，雷蒙多今天在大西洋理事會（Atlantic Council）主辦的活動上表示：「隨著晶片法的落實，我們認為，我們將在美國催生出10、11、12至15座半導體代工廠。」

她說，「晶片法」（Chips and Science Act）提供的逾500億美元聯邦資金「遠不足以」與中國競爭。

她說，「人們將關注晶片法的實施」，以判斷任務是否成功。她說，實現這些目標後，才能向國會爭取更多資金。

雷蒙多表示，商務部在執行晶片法方面擁有「廣泛的自由度」，並將嚴格確保資金流向優先考慮美國利益的公司。

她說：「商務部在執行這項法律方面將非常嚴厲。」她還說，過去曾違反出口管制，或沒有良好紀錄遵守智慧財產權保護標準者，都拿不到補助。

雷蒙多也提出一些擔憂，包括對最終被美國軍方使用的晶片進行測試的範圍，甚至是軍方成員玩騰訊的遊戲。她還說，中國在開發中國家採取行動，讓這些國家更難使用美國或歐洲硬體供應商。

她說：「我們必須對中國威脅提高警覺。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110930

延伸閱讀
Chip 4預備會議 經濟部：各方確認平台設置目標美國企業憂台海緊張情勢升級 半導體產業受關切葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成美國安風險經部：美10月與台灣討論晶片法案細節 盼吸引台廠投資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族