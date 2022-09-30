美商務部長：估計晶片法催生10至15家新半導體廠

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美國商務部長雷蒙多表示，她估計美國最近通過的晶片法將能帶動在美國建造約10至15座新的半導體廠。（路透社）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她估計美國最近通過的晶片法將能帶動在美國建造約10至15座新的半導體廠。雷蒙多是提高美國對中國技術競爭力的負責人。

彭博（Bloomberg）報導，雷蒙多今天在大西洋理事會（Atlantic Council）主辦的活動上表示：「隨著晶片法的落實，我們認為，我們將在美國催生出10、11、12至15座半導體代工廠。」

她說，「晶片法」（Chips and Science Act）提供的逾500億美元聯邦資金「遠不足以」與中國競爭。

她說，「人們將關注晶片法的實施」，以判斷任務是否成功。她說，實現這些目標後，才能向國會爭取更多資金。

雷蒙多表示，商務部在執行晶片法方面擁有「廣泛的自由度」，並將嚴格確保資金流向優先考慮美國利益的公司。

她說：「商務部在執行這項法律方面將非常嚴厲。」她還說，過去曾違反出口管制，或沒有良好紀錄遵守智慧財產權保護標準者，都拿不到補助。

雷蒙多也提出一些擔憂，包括對最終被美國軍方使用的晶片進行測試的範圍，甚至是軍方成員玩騰訊的遊戲。她還說，中國在開發中國家採取行動，讓這些國家更難使用美國或歐洲硬體供應商。

她說：「我們必須對中國威脅提高警覺。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110930