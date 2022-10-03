自結淨值比低於3% 保誠人壽：實質清償能力無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）9月股債市震盪再加劇，7家壽險業自結淨值比低於法定3%門檻，引起關注。被點名的保誠人壽今天發布聲明表示，若負債面以公允價值衡量，公司9月底實質淨值比逾10%，實質清償能力無虞。

9月股債市動盪加劇，壽險業淨值再拉警報，金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會答詢時直言，南山人壽9月底自結淨值已轉為負值，保誠人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽及第一金人壽淨值比均低於法定3%門檻。

保誠人壽今天下午表示，公司6月底資本適足率（RBC）仍達545%，高於法定標準200%。

依現行會計制度，保險業資產面反映持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產負債的影響，隨市場利率持續走升，壽險業淨值持續下探低點。

保誠人壽指出，若以台灣負債公允價值的計算基礎衡量保險負債，保誠人壽9月底淨值比將超過10%，遠高於法定3%標準。

金管會已宣布於2026年接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17），保誠人壽強調，屆時資產與負債將同步以公允價值衡量，可解決現行資產負債不匹配情形，使財報表達更貼近經營實質情形。

若依IFRS 17準則規定採現時利率等資訊計算，利率上升將使長期保單負債成本減低，加上保險合約存續期間均較投資債券長，升息對保險負債公允價值減少將大於債券評價下跌的影響程度，若保誠人壽資產與負債均以公允價值衡量，利率上升對淨值屬正向影響。

此外，升息雖將面臨債券價格下跌產生未實現評價波動，以致淨值減少，不過保誠人壽多以持有收取固定利息為目的而持有的固定收益債券部位為主，預期升息將有利提高公司中長期再投資收益。

保誠人壽強調，保誠深耕台灣，以國際化資源秉持穩健經營策略，除重視公司治理，對於資產負債管理更嚴謹，公司資本適足且實質清償能力無虞。（編輯：潘羿菁）1111003