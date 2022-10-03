金管會擬上調美元保單責準利率 明年保費有望更便宜

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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會保險局預計10月開會討論2023年壽險業適用的各幣別保單新契約責準利率，金管會今天鬆口，根據趨勢，美元保單責準利率將往上調。壽險業者分析，影響所及，明年美元保單將有望比今年更便宜。

保單責準利率是壽險業針對簽發保單提存未來年度責任準備金所適用的利率，當責準利率越低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存的金額越多，壽險業為避免虧損，就會收取較高的保費；反之，當責準利率越高，則壽險業提存金額就會變少，保費將有下調空間。

金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會後接受媒體聯訪表示，待保發中心研議資料出爐，金管會預計10月開會討論各幣別保單新契約責準利率，根據趨勢，美元保單責準利率應會往上升，包含長年期保單在內，不過升息多少要看開會最後決定。

至於新台幣保單責準利率是否會動，施瓊華表示，此部分還待開會討論。

壽險主管分析，2023年起適用的美元保單責準利率若確定往上調，影響所及，明年美元保單將比今年更便宜，另外，此消息一出，估計今年第4季美元保單銷量除了受新台幣貶值衝擊、還會受到民眾預期心理影響，銷售動能恐將呈現下滑。（編輯：趙蔚蘭）1111003