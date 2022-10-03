7家壽險業自結淨值比不合格 金管會：流動性無虞

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國升息導致股債震盪，9月底有7家壽險公司淨值比低於3%，引發關注。金管會今天強調，檢視淨值比是否合格仍以6月及12月數據為準，且目前保險業流動性無虞，保戶不必擔心。

9月股債市動盪加劇，壽險業淨值再拉警報，金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會答詢表示，9月底有7家壽險公司回報自結淨值比已低於法定3%門檻。

其中，南山人壽自結淨值比轉負、僅-0.59%，另6家壽險公司分別為保誠人壽1.5%、國泰人壽2.64%、三商美邦人壽2.1%、宏泰人壽2.2%、安聯人壽1.13%、第一金人壽2.03%。

施瓊華今天受訪指出，金管會檢視保險業資本適足率（RBC）及淨值比，仍以6月及12月財報數據為準，若有業者淨值為負，金管會會限期提出財業務改善計畫或增資計畫，業者若未在期限內完成，會有90天內採取立即糾正的機制。

施瓊華表示，目前金管會持續關注業者自結數，是觀察壽險公司淨值波動情形；她強調，壽險業今年前8月總保費收入達新台幣1.6兆元，保險給付僅近1.2兆元，且壽險業現金及約當現金約9000億元，流動性無虞。

施瓊華說，壽險公司經營面不是問題，壽險業淨值大跌是因目前處於接軌會計公報過渡期，在現行會計制度下，壽險業負債面仍鎖定，資產面則以公允價值衡量；若看升息實際影響，壽險業負債面缺口會縮小，若適當將其納入考慮，壽險業淨值應會回升至逾3%。

因此，金管會日前公布監理調整措施，待壽險業明年3月出具今年年報時，金管會會檢視今年底壽險業淨值，並檢視公司實質清償能力受影響程度、淨值下滑原因等，綜合評估監理因應措施，不一定會強制增資。

施瓊華指出，若業者屆時用金管會指定情境試算，淨值比有回升，金管會會考慮業者是因會計公報接軌過渡期，財報有資產負債不匹配的情形，而非經營實質上產生問題所致。

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針對9月底有7家壽險公司自結淨值比低於法定門檻，施瓊華強調，保戶不必擔心，壽險業淨值下滑是因債券殖利率上升導致壽險公司出現評價損失，但壽險公司持有債券以固定收息為目的，只要壽險公司沒有處分債券部位，就沒有實現虧損的問題。

施瓊華說，壽險公司後續會動態調整因應，例如有業者可能會將新錢再投資放在AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值，距離今年底還有一段時間，金管會會持續觀察。（編輯：林克倫）1111003