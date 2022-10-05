友通：歐美新基建需求旺 新廠產能可用到2025年

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（中央社記者吳家豪桃園5日電）佳世達集團旗下工業電腦廠友通副董事長李昌鴻今天表示，受惠於歐美新基礎建設剛性需求，今年營收有望超過新台幣150億元，新廠增加自動化設備、提升產品良率，產能可應付友通到2025年的成長。

近年因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，國際供應鏈出現嚴峻的缺工缺料挑戰，友通今天開放媒體參觀桃園智慧新廠，導入多項自動化設備，由李昌鴻、友通總經理蘇家弘、友通營運中心總經理詹信仲等主管進行簡報。

李昌鴻說，他在6年前加入友通，公司營收約26億元，隨後逐年成長，今年營收應該會超過150億元、年增約13%，明年將持續成長。過去5、6年雖然台灣經濟成長率仍向上，幾乎每家公司營收規模都增加，但也面臨缺工問題，從南到北都在找人。

為因應缺工，李昌鴻說，友通解決方案是大力推動數位轉型與營運科技（OT）整合，過去1年來進行工廠改造，希望用同樣人力提升工廠產能。

他表示，友通新廠增加自動化設備、提升產品良率，可以逐步應付到2025年的成長。觀察大環境狀況，美國正在加強新基礎建設，未來如果俄烏戰爭結束，歐洲也可能加強新基建，到2025年前都有剛性需求，友通會準備好產能因應。

李昌鴻強調，去年友通處分舊廠取得現金後，投入產線自動化，每條產線至少投資1億元，以自動倉儲區為例，只需28台無人搬運車就能管理超過770座貨架。先前受到缺工缺料影響，去年友通接單/出貨比值（B/B Ratio）約2，目前還超過1.3，達交率最近才拉回7成以上，短期先拚提升達交率及毛利率。

他說，佳世達集團在中國蘇州、越南投資很多，但中國廠做的產品沒有台灣廠精緻，台灣廠以精緻、小量、多樣為主，希望在台灣增加系統產能，成長過程中也會尋找投資廠房或投資公司的機會、擴充產能；未來將以每年每股盈餘（EPS）1元的金額投資未來發展。

在效率方面，友通新廠將SMT（表面組裝技術）生產線擴增至6條，並整合高效率AS/RS無人搬運車與自動化智能倉儲系統，讓工單備料物料周轉效率提升20%、產出率提升30%。

準確率部分，友通新廠導入X-Ray自動點料機，精準清點及計算打件後的零件數量。智慧型供料器提供兩道智慧雙重確認，生產追溯系統則提供完整的物料產品的追溯能力，料件掌握度達99.9%。

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產品品質方面，友通新廠透過爐前2D AOI與爐後3D AOI自動光學及X-Ray檢測，確保成品零件的正確性及製程品質。寬溫燒機室可依照客戶需求做老化測試，滿足各式關鍵應用要求的耐受性，直通率（全製程第一次組裝就產出的良率）達99.6%。

友通近年積極投入微型化主機板研發，也全力開發Edge AI邊緣運算相關產品，並展開垂直應用布局，包括工業自動化、車聯網、醫療等解決方案。友通9月合併營收達新台幣13.44億元，月增3.86%，年增2.06%；累計今年前3季合併營收118.16億元，較去年同期成長31.01%。（編輯：楊蘭軒）1111005

工業電腦廠友通5日開放媒體參觀桃園智慧新工廠，自動倉儲區只需28台無人搬運車，就能管理超過770座貨架。中央社記者吳家豪桃園攝 111年10月5日