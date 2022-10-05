人民幣兌美元持續走強 離岸人民幣一度逼近7

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（中央社台北5日電）人民幣兌美元匯率持續走強，離岸人民幣今天開盤後接連收復7.2、7.1關卡，一路升值到逼近7的大關，自9月28日創2008年1月以來新低後，累計大漲近2600個基點。

綜合新浪財經、上游新聞等陸媒報導，離岸人民幣兌美元匯率5日開盤報7.0314後，一路收復7.2、7.1關卡，下午2時許一度升值到7.0078。至截稿，報7.0487，震盪激烈。

美國聯邦準備理事會（Fed）擬激進升息衝擊下，離岸人民幣兌美元匯率9月15日跌破7的大關。聯準會9月22日宣布升息3碼，人民幣持續走貶，離岸人民幣9月28日來到最低點7.2673，其後一路強勢升值到今日最高點7.0078，累計大漲2595個基點。

陸媒引述專家分析，多指向中國經濟基本面良好，人民幣不存在持續貶值的基礎，以及中國當局持續釋放穩外匯信號，警告市場不要賭人民幣單邊貶值或升值。

路透社1日引述知情人士稱，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行（央行）日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元，出售規模將「相當龐大」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111005