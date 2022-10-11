升息疑慮美半導體禁令夾擊 亞股由類股領跌重挫

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（中央社香港11日綜合外電報導）投資人日益擔心，更多大幅升息將令經濟體落入衰退深谷；烏克蘭戰事與中國經濟展望疑慮也使得市場更悲觀，加上美國再打擊中國半導體，引發類股重挫。亞股今天由台股領跌收低。

法新社報導，由於市場焦點擺在通貨膨脹，分析師指出，本週稍晚將公布的美國9月消費者物價指數（CPI），對於風險較高資產走向將具重要指標。若通貨膨脹數據再度飆高，恐怕將掀起新一波股市拋售及美元匯價勁揚。

投資人原本希望，經過美國聯邦準備理事會（Fed）今年一連串強力升息行動後，失控的物價漲勢會開始緩和，進而使得央行放慢貨幣緊縮步伐。

然而，美國7日公布的9月就業報告優於預期，凸顯聯準會試圖讓通膨率從40年高點降低面臨的難度。由於升息會拖累經濟成長力道，許多觀察家警告，經濟衰退實際上已無法避免。

另一方面，美國政府7日宣布新一系列出口管制措施，以限制中國半導體發展。未來美國企業除非獲得政府許可，不得出口有軍事應用的先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。全球相關製造商股價因而大受打擊。

美國股市費城半導體指數昨天應聲重挫，收在2020年底以來最低點。彭博（Bloomberg News）報導，全球相關企業股價在這波拋售潮下，市值總計已蒸發2400億美元。

台北股市今天收盤大跌4.4%，因重量級藍籌股半導體代工巨擘台積電深跌8.3%。韓國半導體巨頭三星電子（Samsung Electronics）收低逾1%，拖累首爾股市收盤下挫1.8%。

東京股市同樣受到科技類股挫低影響，收盤深跌2.6%。台韓日股市昨天都因國定假日休市，因此今天是美國宣布半導體新限令後首個交易日。

香港股市今天跌幅也達2.2%，並創2011年底以來首度收盤跌破17000點。雪梨、新加坡、曼谷、雅加達和孟買股市同樣收黑。

不過，在逢低進場買氣拉抬下，上海股市收盤小漲0.2%，威靈頓和馬尼拉股市也小幅收高。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111011