APEC財長會議19日曼谷登場 蘇建榮率團推展財政外交

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（中央社記者張璦台北17日電）財政部長蘇建榮將赴泰國曼谷，出席19日登場的2022年APEC財政部長會議，針對台灣總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能等，與其他經濟體分享經驗，推展財政外交。

財政部國際財政司今天發布新聞稿表示，2022年亞太經濟合作會議（ APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 ）財政部長會議訂於10月19日至21日在泰國曼谷舉行，由 蘇建榮 蘇建榮小檔案 民國50年11月12日生 學歷：美國賓州州立大學經濟學博士、國立中興大學法商學院經濟學碩士 經歷：財政部政務次長、台北市政府財政局局長、國立台北大學財政學系專任教授、國立台北大學公共事務學院院長、國立台北大學教務長 看更多 關閉 率財政部、金融監督管理委員會、中央銀行等相關人員出席。

財政部說明，今年APEC財政部長會議為COVID-19疫情後首次實體舉行，討論議題包括全球與區域經濟及金融展望、永續金融、財政政策數位化及提升稅收徵收效率、跨境支付及匯款、包容性數位金融及執行宿霧行動計畫等。

財政部進一步說明，這次會議將綜整今年3月財政次長暨央行副總裁視訊會議、6月於泰國孔敬（Khon Kaen）舉行的資深財金官員會議，及相關議題研討會討論情形。

財政部指出，各國財政部長將聽取APEC經濟體、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（WB）、亞洲開發銀行（ADB）、經濟合作暨發展組織（OECD）及APEC企業諮詢委員會（ABAC）等國際組織合作工作成果，同時，也將與ABAC代表進行政策對話，討論包容性數位金融等議題。

財政部表示，財長會議後將舉行聯合記者會，及發表APEC財政部長聯合聲明，提報今年11月舉行的APEC經濟領袖會議。

財政部指出，蘇建榮將針對台灣總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能、提高跨境支付與匯款便利及安全、及推動宿霧行動計畫倡議成果等，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高台灣在國際的能見度。（編輯：翟思嘉）1111017