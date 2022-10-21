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外資匯出 新台幣收32.188元創逾5年9個月新低

2022/10/21 18:30（10/21 18:42 更新）
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新台幣兌美元21日收盤收32.188元，創逾5年9個月新低。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元21日收盤收32.188元，創逾5年9個月新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北21日電）美債殖利率持續攀高，台灣股匯市持續疲軟，外資提款匯出，新台幣兌美元今天收盤收32.188元，貶8.1分，創下逾5年9個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.365億美元。

台股今天開低走低，在台積電等權值股跌勢擴大下，指數挫逾百點，終場跌126.90點，收在12819.20點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超66.07億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出蠻多，出口商雖有趁勢進場拋匯，但態度也轉向觀望，「老大（央行）整體沒有太大防守」，新台幣盤中一度貶至32.22元，尾盤央行微幅調節。

新台幣兌美元今天開盤價為32.110元，最高32.085元、最低32.220元，最後收32.188元，貶8.1分，連3貶。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值達3.04角或0.94%。

外匯交易員表示，美國公債殖利率持續攀高，看起來市場資金明顯還是往美元走，亞洲貨幣幾乎一片倒，新台幣近期自然還是繼續走貶，不排除後續可能測試32.5元關卡。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，美元指數走揚0.23%，新加坡幣貶0.11%、人民幣貶0.13%、新台幣貶0.25%、日圓貶0.4%、韓元貶0.45%。（編輯：張均懋）1111021

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