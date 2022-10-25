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數位部開放申請遠距辦公 11月起至明年底試辦

2022/10/25 16:56
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（中央社記者蘇思云台北25日電）數位部規劃本部自今年11月起試辦遠距辦公方案，員工如因業務需要或其他因素，像是家人遇到緊急或重大特殊狀況需要照顧等情形，可申請遠距辦公，預計試辦到2023年底，後續視成效檢討施行方式。

數位部今天舉行第2次部務會議，人事處在會中向數位部部長唐鳳報告「遠距辦公試辦方案規劃情形」。

數位部今天發布新聞稿表示，為因應數位發展快速變遷，強化公部門應變能力，以及促進工作與家庭生活平衡，建立友善家庭職場環境，提出數位部本部遠距辦公試辦方案規劃。

初期試辦，以業務性質適宜、員工本人或家人（配偶、父母、子女）遇有緊急或重大特殊照護需求等情形，經過申請認定可以於適當場所（含員工住所）處理公務也具效益者，可提出申請。

申請遠距辦公的員工，須配合資安規定，應使用符合本部規定的電腦設備或配發筆電，並在辦公時間內保持手機、通訊軟體等即時聯繫通訊管道暢通。此外，差勤管理以網路登入差勤系統打卡，以及逐日填報工作日誌，定期陳報單位主管。

數位部指出，遠距辦公的員工受單位主管督導，落實遠距辦公差勤管理事項，如有違反辦公紀律，便立即停止遠距辦公，返回所屬單位。

另外，在數位產業署與資通安全署部分，因差勤管理屬各機關權責，產業署將參酌數位部本部的試辦方案，自行依業務屬性評估調整規劃核定；資安署則因資安業務屬性特殊，宜由該署另行評估可行性。（編輯：翟思嘉）1111025

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