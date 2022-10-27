明年上半年啟動低軌衛星概念驗證 用於人為天災應變

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部長唐鳳今天表示，非同步衛星包含中軌跟低軌衛星，其概念性驗證（PoC）不是提供一般民眾，主要是加強人為、天然災害發生時的應變韌性，規劃明年上半年依照應變需求來做概念驗證。

立法院交通委員會今天邀唐鳳列席業務報告並備質詢。民進黨立委劉世芳、李昆澤、陳素月關注台灣低軌通訊衛星發展是否留意相關資安威脅，以及實際落地應用時程等規劃。

唐鳳表示，主要分成兩部分，第一商用部份，11月8日開放商用衛星通信頻率申請，申請者要符合電信管理法規範，也有國安規定。業者申請的話，會有國安評估、供應鏈評估，如果發現有漏洞不足之處，也會針對特定申請者來加強技術抽驗程序。

立委關注電信業者跟國際業者SpaceX合作申請商用頻率的可能性，唐鳳表示，台灣5G電波涵蓋率高，使用上可能比較偏鄉才有需求，這樣的商業規模能否支持低軌通訊衛星服務落地，屬於業者間的商用考量，要看業者意願。

第二是針對非商用部份有「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，明年起為期2年規劃以PoC方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。

唐鳳表示，非同步軌道衛星包含中軌道跟低軌道衛星，預計明年上半年按照概念驗證、自身應變需求來做使用，PoC非提供一般民眾購買服務，主要是加強人為、天然災害發生時的應變韌性。

唐鳳指出，目前有中軌道衛星在國發會督導下，已經有相關合作，是新竹消防局跟微軟、和碩、歐洲中軌道衛星廠商SES合作，但驗證點沒那麼多，這項計畫則規劃擴大到700個點。

唐鳳指出，在PoC部份，點對點傳輸訊息會透過加密技術，確保只有彼此兩端可以看到訊息，或者對方要投入數億倍成本、無法短時間破解訊息。（編輯：潘羿菁）1111027