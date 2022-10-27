調升責準率 12月起新台幣、美元與澳幣保單可望降價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會拍板新台幣、美元及澳幣保單新契約責準利率分別調升1碼、2碼及4碼，歐元、人民幣保單責準利率不調整，自今年12月1日起適用。影響所及，新台幣、美元及澳幣保單將有望變便宜。

保發中心每一年均會依前一年度7月至當年度6月各幣別公債利率水準趨勢試算各幣別新契約責準利率，並向金管會提出建議案，通常訂次一年度適用。金管會25日召集保發中心及壽險業者開會討論，並在今天拍板決議。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會宣布，為確保保險業者穩健經營、維護保戶權益並使新契約準備金負債適當反映市場利率，新台幣、美元及澳幣保單責準利率將分別調升1碼（1碼為0.25個百分點）、2碼及4碼，歐元、人民幣保單維持不動，並提早在今年12月1日起適用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

保單責準利率是壽險業針對簽發保單提存未來年度責任準備金所適用的利率，當責準利率越低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存的金額越多，反之，當責準利率越高，壽險業提存責任準備金金額變少，保險成本相對降低，保費將因此有調降空間。

外界關注，小額終老保險等政策性保單責準利率是否隨之調升，張玉煇表示，小額終老保險是參照預定利率而非責準利率，金管會將適時檢討預定利率是否相應調整。（編輯：林淑媛）1111027