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熱錢回頭股匯雙漲 新台幣爆量強升收32.108元

2022/10/27 18:04（10/27 18:18 更新）
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新台幣兌美元27日收在32.108元，強升1.07角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元27日收在32.108元，強升1.07角。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）熱錢回頭，帶動股匯雙漲戲碼，台股今天大漲近200點，新台幣兌美元收在32.108元，強升1.07角，交投十分熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至25.67億美元。

美國經濟數據不佳，市場認為聯準會可能因此放緩升息步調，除了美債殖利率回落，美元指數更一度跌破110大關，股市也獲得喘息空間。

「外資蠻明顯的匯入」，外匯交易員指出，熱錢回頭之下，不只台股大漲，新台幣更是強勁升值，今天以32.17元開盤後，盤中最高升抵32.02元，強勢挑戰32元整數關卡；出口商月底本來就有拋匯需求，眼看新台幣升勢凌厲，轉為積極拋匯，進一步提供支撐力道。

外匯交易員表示，美元指數回檔修正，減輕非美貨幣壓力，接下來只要外資沒有改變心意、大舉匯出，新台幣貶勢可望稍作休息，短期先在31.8元至32.1元的區間整理。（編輯：張均懋）1111027

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