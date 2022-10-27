台股上漲197點收12926點 收復5日、10日線

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台股27日開高走高，加權指數終場上漲197.32點收12926.37點，一舉越過5日、10日均線。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台積電跳空越過5日線約382元，終於喚回多頭信心，台股今天在電子及生技雙主軸領軍下開高走高，盤中大漲超過200點，最高點12954點逼近萬三大關，尾盤漲幅稍作收斂來到12926.37點，站上10日線12914點。

加權股價指數終場上漲197.32點、漲幅1.55%、收在12926.37點、成交值新台幣1753.20億元，晶圓雙雄奮起大漲，台積電漲9.5元達385.5元，漲幅2.53%，市值重回10兆元以上，帶動半導體、網通族群全面走揚，聯電則上漲3.02%，更勝於台積電。

生技類股今天也展現高人氣，合一尾盤漲停來到232元，北極星藥業-KY、晉弘漲幅都超過8%，共信-KY、藥華藥漲幅超過7%。上櫃生醫指數漲幅超過4%。

台股重現近期難得的榮景，美中不足的是成交值依舊沒有起色，處於不到1800億元的窘境。

台股出現強勁反彈，新台幣匯率也隨之強升，午盤暫收32.098元，升1.17角，來自於外資的賣壓可望獲得舒緩。

分析師表示，雖然台股暫回10日線，但由於量能又見萎縮，就此斷言台股即將出現波段反彈言之過早，不過此波台股已下跌近2成，若可在13000點附近進行築底，多方也可獲得喘息機會。

法人認為，以台積電為首的電子股表現，仍將牽動投資人信心，明天的表現將攸關週線能否在連2黑之後收紅，確立12629點為近期短線低點，若外資可在美元回檔之際回流台股，並配合量能適時擴大，對營造整體反彈環境較有助益。（編輯：楊凱翔）1111027