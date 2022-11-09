由田前3季賺贏去年 騰輝-KY賺逾半個股本

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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠載板帶動，AOI檢測大廠由田新技第3季每股盈餘（EPS）4.28元，創歷史新高，累計前3季每股賺8.78元，超越去年全年；銅箔基板廠騰輝-KY毛利率持續改善，前3季每股EPS為5.26元。

由田新技公布10月營收新台幣3.25億元，累計前10月營收24.72億元，創同期歷史新高。

由田第3季合併營收9.38億元，季增21%，年增18%；單季每股盈餘（EPS）4.28元，創歷史新高。累計前3季合併營收21.47億元，年增18%，創歷史同期新高；毛利率55%、營業利益率21%、稅後淨利率24%，三率三升創同期新高；累計前3季EPS 8.78元，已超越去年全年。

由田指出，載板為近年營收主要動能，除了掌握台系載板大廠訂單以外，隨著中系載板廠如雨後春筍般嶄露頭角，公司對於中國市場的布局相當積極，載板相關訂單一路看到明年，業績持續暢旺。

關於近期業界關注的東南亞產業鏈轉移趨勢，由田表示，同樣緊跟業者動向，目標協助客戶打造新的產業聚落。另在半導體方面，隨著先進封裝的需求擴大，異質整合與小晶片將會是未來的趨勢，相關設備持續銷售予兩岸龍頭封測大廠，在HPC高效能運算、AI人工智慧、5G和電動車等應用發展下，未來幾年商機仍十分龐大，由田持續發展各式封裝檢測產品線，預計半導體營收貢獻將逐步上升。

銅箔基板廠騰輝-KY第3季獲利，持續受惠於軍工及航天、客製化高信賴度基板及多項少量多樣高毛利特殊材料訂單穩定成長貢獻，毛利率持續改善，較第2季成長1.6個百分點，已連兩季提升來到29.1%。

騰輝-KY第3季營收12.1億元，稅後純益1.1億元，單季每股盈餘（EPS）1.62元，前3季每股EPS為5.26元。

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累計前3季，騰輝-KY營收43.9億元，年減24%，主要受美國升息、俄烏戰爭持續升溫、歐洲能源危機、中國消費力道縮減等因素交織下，經濟動能出現劇烈波動與明顯的消長，衝擊基本經濟消費及產業供應鏈，造成終端市場需求疲弱，客戶進貨保守且持續消化庫存，汽車板訂單維持低迷，營收受到影響。

騰輝-KY公布10月營收為3.9億元，截至10月累計營收47.8億元。展望第4季，騰輝-KY表示，受疫情和全球市況依舊不佳影響，預期面臨需求疲軟逆風，但騰輝-KY視情況調整產能利用率，並持續採取機動及多元化經營策略，以確保獲利率；另一方面則加快特殊材料開發，求長期穩健的營運成果。（編輯：楊凱翔）1111109