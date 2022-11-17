思科上修全年財測並宣布企業重整 股價勁揚

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）思科系統公司（Cisco Systems Inc）上修全年營收和獲利財測，並宣布6億美元資遣費和其他成本的新企業重整計畫，可能約有5%人力受到影響。

路透社報導，思科表示，重整計畫將於2023（本）會計年度第2季展開。

思科指出，「這非關人力縮減，事實上我們本會計年度末尾時的員工人數將和年初人數差不多。」公司還稱將把資源集中在企業網絡和安全業務上。

思科進行重整之際，亞馬遜（Amazon.com Inc）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc等多數企業正大幅裁減人力，望能安度可能的經濟下滑局面。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）指出，公司明天將與員工談談重整計畫。

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）數據，思科本會計年第1季營收達136.3億美元，高於分析師估計的133.1億美元。

供應鏈吃緊壓力緩解、思科近期對雲端業務投資，加上針對性漲價，在經濟減速之際，都成為思科業務改善和吸引客戶上門的助力。

思科如今預期，全年營收成長4.5%至6.5%，經調整後每股獲利介於3.51至3.58美元。思科之前預測全年營收成長4%至6%，經調整後每股獲利介於3.49至3.56美元。

思科今天盤後交易股價勁揚約5%。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111117