房仲：上半年購屋熱門路段 桃園文化一路居首

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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，全台8大都會區2022年上半年民眾購屋最熱門的路段，由桃園龜山區文化一路摘冠，亞軍是台中北屯區敦富路。

台灣房屋發布新聞稿指出，上半年民眾購屋最熱門的路段第3至5名依序是新北林口區文化三路、新北中和區景新街、高雄楠梓區惠義街。整體而言，全台上半年度申貸熱門路段集中於中部以北，南台灣量體明顯落後北、中台灣；疫情間民眾購屋熱，重劃區仍是最愛。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，桃園龜山區文化一路為全台2022年上半年最熱門的購屋路段，除擁有交便捷利的絕佳優勢外，還得力於三大因素。

首先是「新興環境加持」，桃園龜山區文化一路座落在A7重劃區，雖是開發中的新興重劃區，但區內尚有學區加持，且有周邊長庚商圈或林口重劃區等多重商圈加持，生活機能佳。

其次，桃園龜山區文化一路「產業就業發達」，A7重劃周邊就業機會多，華亞科學園區在旁，購屋能力也相對較佳，進而帶動路段買氣。第三是「購屋CP值高」，同樣具有產業發展與價格優勢，且位在規劃整齊的重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，摘下亞軍的北屯區敦富路，是北屯機廠重劃區的主要聯外道路，為近年台中備受矚目的新興重劃區，不僅坐擁捷運綠線，好市多賣場開幕後，商圈也逐漸成形；加上量體近千戶的兩大指標案進入交屋期，因而推升敦富路的交易熱度。

根據聯徵中心最新統計，排名前5名的購屋金路段，單季申貸件數都近225件以上，進榜前10名路段交易量最少也都有215件以上，「冠軍路段」龜山區文化一路上，平均每月就有近百組客戶申貸，顯示當地的購買力及房市買氣強勁。

不過，具潛力的新竹縣市竟然無一路段進榜，江怡慧表示，最大原因就是新竹地區房價急漲且持續走高，讓買家呈現觀望。（編輯：張良知）1111118