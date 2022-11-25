美股感恩節休市 法人：續關注美升息動向

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（中央社記者張建中台北25日電）歐股收高，美股因感恩節休市一天。法人表示，美國升息動向將持續牽動國際股市走向，仍是市場關注重點。

投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要，歐洲主要股市收高。倫敦FTSE 100指數小漲1.36點，漲幅0.02%；法蘭克福DAX指數上漲111.97點，漲幅0.78%；巴黎CAC 40指數上揚28.23點，漲幅0.42%。

國內外產業訊息方面，國際數據資訊（IDC）發布研究報告指出，11月筆記型電腦、液晶顯示器面板仍受需求不振影響，價格持續走跌，不過因面板廠減產見成效，價格跌幅可望收斂。

電信寬頻設備廠中磊訂單能見度已達明年，預期營運可望穩定成長。菲律賓廠明年產出規模可望與中國廠相當，分別各占整體產出規模的4成，印度廠、台灣廠各約占1成，印度廠未來有很大擴充空間。

利基型記憶體廠晶豪科因市場需求低迷，客戶進貨保守，為管控庫存，第4季減少投片，有幾個月減幅將達3至4成，預期明年下半年景氣才可望回溫。

疫後解封，晶華酒店外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦，觀光客復甦則要到2024年，但產業最大的挑戰還是缺工問題，集團人力缺口逾20%。

法人表示，FOMC會議紀錄未如市場想像鷹派，激勵近日國際股市普遍走高，聯準會主席鮑爾預計下週公開談話，將成市場關注焦點。（編輯：張均懋）1111125